Avant le choc PSG – Barça, Xavi répond cash à Luis Enrique !

Piqué par Luis Enrique sur celui qui détenait le mieux l’ADN du Barça, Xavi a répondu à l’entraîneur du PSG avant leur duel en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Luis Enrique se trouve plus représentatif du Barça que Xavi

Lors de sa conférence de presse de lundi après-midi, Luis Enrique a affiché un certain égo avant le quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Interrogé sur celui qui représentait le plus l’identité de jeu des Blaugranas entre Xavi Hernandez et lui, le coach du PSG n’a pas fait dans la langue de bois. Dernier tacticien à avoir permis au Barça de soulever le trophée de la Ligue des Champions, le technicien de 53 ans assure que son ancien milieu de terrain ne peut pas se comparer à lui.

« Qui représente le mieux l’esprit footballistique du Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment », a déclaré le successeur de Christophe Galtier devant les journalistes. Une sortie médiatique commentée par Xavi.

Xavi Hernandez refuse la polémique avec Luis Enrique

À quelques heures du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, Xavi Hernandez refuse d’entretenir la polémique avec Luis Enrique. Alors que l’entraîneur parisien se trouve meilleur que lui concernant l’ADN du Barça, le stratège de 44 ans a donné rendez-vous à son ancien mentor sur le terrain.

« Je l’ai vu, c’est Luis Enrique. Vous le connaissez. J’ai une très bonne relation personnelle avec lui. J’ai tout le respect du monde pour lui. C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et il a une équipe construite pour gagner la Ligue des Champions (…) Nous pouvons nous vanter que Luis Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta et moi, nous sommes l’ADN du Barça. Quatre entraîneurs avec l’ADN du Barça en quart de finale de la Ligue des Champions », a expliqué Xavi Hernandez, qui pense à son tour être meilleur qu’Enrique.

« J’ai déjà dit que nous recherchions tous les deux la même chose, peut-être que je suis meilleur que lui dans une chose et inversement pour lui. Mais nous recherchons tous les deux exactement la même chose. Il n’y a aucune polémique », a ajouté l’entraîneur catalan.