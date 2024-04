Luis Enrique pique Xavi Hernandez avant le choc PSG – Barça !

En conférence de presse ce mardi, le coach du PSG, Luis Enrique, a évoqué ses retrouvailles avec son ancien joueur Xavi, qui officie sur le banc du Barça.

Luis Enrique : « Je ne connais pas Xavi en tant qu’entraîneur, il était mon joueur »

À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Un match énormément attendu du côté des supporters du club de la capitale française qui sont prêts à accueillir les Blaugranas dans un Parc des Princes plein à craquer. Questionné sur qui, parmi Xavi et lui correspondait le mieux au style de jeu catalan, Enrique s’est voulu très cash : son ancien joueur ne fait pas le poids devant lui.

« C’est moi, sans aucun doute. Non, non, ce n’est pas une opinion. Vous pouvez regarder les statistiques, les données : la possession du ballon, les buts, le pressing haut, regardez les titres, regardez les trophées. C’est moi, sans aucun doute », a lâché Luis Enrique avant de s’en prendre personnellement à Xavi Hernandez.

« Je ne connais pas Xavi l’entraîneur. Je connais le joueur et le coéquipier, car je fus son entraîneur et son capitaine. Je ne connais pas ses méthodes ni la façon dont il entraîne, mais il est certain que c’est un adversaire de très haut niveau et on va devoir montrer notre meilleur visage pour dominer cette équipe de Barcelone », a ajouté le successeur de Christophe Galtier, qui refuse le statut de favori dans ce match.

Luis Enrique refuse le statut de favori du PSG face au Barça

L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne préfère pas considérer son équipe comme favorite de son double choc à venir contre le FC Barcelone lors de ces quarts de finale de Ligue des Champions.

« Des personnes vont penser que nous sommes favoris, d’autres non. Mais ce n’est pas important. Je préfère ne pas penser que nous sommes les favoris, je préfère que vous pensez que nous sommes les outsiders demain » a confié Luis Enrique au micro de RMC Sport.

Un point de vue partagé par son milieu polyvalent Danilo Pereira. « En quart de finale de Ligue des Champions, il n’y a pas de favori. Le PSG et le Barça au niveau mondial sont deux équipes costaudes. Avec cinq Ligues des champions, on pourrait dire que le Barça est favori. C’est éliminatoire, les favoris, ça ne compte pas. On le voit le jour du match », a déclaré l’international portugais de 32 ans en conférence de presse.