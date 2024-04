Derby OL-ASSE : Les supporters de Lyon impatients de retrouver Saint-Etienne en Ligue 1

Privés du bouillant derby OL-ASSE, les supporters lyonnais sont impatients de retrouver Saint-Etienne en Ligue 1, la saison prochaine.

Les supporters de Lyon favorables au retour de l’ASSE en Ligue 1

L’ASSE évolue en Ligue 2 ces deux dernières saisons, au grand dam de l’OL, son grand rival. Depuis l’exercice 2021-2022, les deux clubs rivaux ne se sont plus croisés. Les supporters Lyonnais et Stéphanois sont ainsi privés de l’électrique derby en Ligue 1. Alors que Saint-Etienne est en bonne position pour revenir en Ligue 1, les fans de l’Olympique Lyonnais s’impatientent de le retrouver.

Dans une enquête réalisée par Le Progrès, la plupart sont enthousiastes à l’idée de retrouver leur ennemi dans l’élite. D’après le sondage du quotidien régional, 66 % des supporters de Lyon sont favorables au « retour des derbys » la saison prochaine, évidemment si l’ASSE valide son billet pour la montée.

Les Lyonnais chambrent déjà les Stéphanois

Les Lyonnais en ont profité pour chambrer les Stéphanois. Selon Jérémy Lopez, les deux derbys (aller et retour) en championnat sont des points déjà en poche pour son équipe. « C’est toujours bien de commencer un championnat avec 6 points assurés », a-t-il glissé l’inconditionnel supporter de l’Olympique Lyonnais.

Pour être plus sérieux, l’acteur a expliqué l’importance du derby contre Saint-Etienne. « Je suis pour la remontée des Verts, car les derbys me manquent. Le foot a besoin de rivalités. Ce derby fait partie de l’identité de l’OL. C’est le seul vrai derby en France. Le reste, c’est de la publicité, des rivalités télévisuelles. Les derbys participent à l’histoire du club », a-t-il confié à la source.

Saint-Etienne se rapproche de la Ligue 1, Lyon frôle la descente en Ligue 2

Pour rappel, l’ASSE n’est pas encore en Ligue 1. Elle est deuxième, à 7 journées de la fin du championnat. Son objectif est de se qualifier directement pour la montée, afin d’éviter de passer par les stressants barrages. Pour ce faire, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio doit finir à la 1re ou 2e place. Elle a son destin entre les mains et est sur une série de 7 victoires et 1 nul. Ce qui est de bon augure pour le grand rival de l’OL.

Parlant de l’équipe rhodanienne, elle était dernière et relégable après 15 journées de championnat. Même jusqu’à la 19e journée, donc dans la phase retour de la saison, les Gones étaient 16es et barragistes. Mais grâce à ses recrues hivernales, en plus de la touche de son nouvel entraineur Pierre Sage, Lyon est remonté à la 10e place et déjà assuré du maintien dans l’élite.