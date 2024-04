Frayeur à l’OL : La prolongation de Pierre Sage déjà compromise ?

Auteur de résultats convaincants sur le banc de l’OL, Pierre Sage est bien parti pour prolonger sa mission à Lyon. Toutefois, des obstacles surgissent, menaçant cette prolongation.

Mercato OL : Des menaces planent sur la prolongation de Pierre Sage

Il fallait avoir une imagination débordante pour croire il y a encore quelques mois que l’Olympique Lyonnais s’éloignerait considérablement de la dernière place de Ligue 1 pour se relancer dans la course à l’Europe. Pourtant, c’est ce que Pierre Sage a réussi à faire depuis qu’il a été promu à la tête de l’équipe première de l’OL en novembre dernier. Appelé pour jouer les pompiers de service à Lyon, le coach français a totalement remis les Gones en ordre de bataille pour une remontada historique.

Sous ses ordres, l’OL est remonté de la dernière place du classement au 10e rang, avec 34 points à son actif. Avec Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais a pris 27 points en douze matchs contre sept seulement lors des quatorze premières journées. Le club a retrouvé des couleurs et est désormais à deux longueurs seulement d’une place européenne. Le technicien de 44 a également conduit les coéquipiers d’Alexandre Lacazette jusqu’en finale de la Coupe de France, où ils affronteront le PSG le 25 mai prochain. Un tel succès ne passe pas inaperçu.

D’autres clubs s’activent pour Pierre Sage

La direction de l’Olympique Lyonnais souhaite bien entendu prolonger Pierre Sage d’ici la fin de la saison. Des discussions ont déjà eu lieu, mais rien n’est encore acté entre les différentes parties. Cette situation incertaine laisse donc une fenêtre de tirs ouverte aux autres courtisans. Le journaliste Alexis Bernard assure en effet que le successeur de Fabio Grosso a déjà reçu « sollicitations ». D’autres clubs, dont leur identité n’a pas été dévoilée, tenteraient de le convaincre d’éviter prolonger son bail avec l’OL. Reste à savoir si ces menaces porteront leurs fruits.

Pour l’instant, la direction du club rhodanien reste très optimiste concernant l’issue des négociations, car Pierre Sage accorde clairement sa priorité à Lyon. Néanmoins, elle temporise sur ce dossier, ouvrant la voie à une éventuelle surprise. D’autant plus que le président John Textor est capable de surprendre tout le monde en misant sur un entraîneur plus aguerri pour incarner un projet plus ambitieux à l’OL.