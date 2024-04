L’ASSE diminuée contre Ajaccio, Dall’Oglio dévoile ses options avant la compo

L’entraineur de l’ASSE va devoir trouver une solution au poste d’arrière droit, face à Ajaccio. Avant sa compo, Olivier Dall’Oglio évoque ses options, en l’absences de Dennis Appiah et Yvann Maçon.

Ajaccio-ASSE : Appiah et Maçon absents

L’ASSE ira chercher les trois points de la victoire, samedi (15h) à Ajaccio. C’est un impératif pour l’équipe d’Oliver Dall’Oglio pour rester à la 2e place de Ligue 2. Un rang, qualificatif directement pour la montée en Ligue 1, à l’issue de la saison. Les Verts ont débarqué en Corse avec une équipe privée de deux arrières latéraux droits. Yvan Maçon est suspendu et Dennis Appiah n’est pas encore remis totalement de sa blessure (déchirure musculaire à la cuisse gauche). L’entraineur de l’ASSE doit donc trouver une solution dans le couloir droit.

Batubinsika ou Moueffek au poste d’arrière droit

Interrogé en conférence de presse d’avant-match, il envisage plusieurs options. « On a envisagé plusieurs possibilités. Mettre un défenseur central sur un côté ? C’est possible », a-t-il indiqué. On peut aussi faire descendre un milieu de terrain. Un changement tactique est envisageable également ». Évidemment, Olivier Dall’Oglio ne cite pas de noms, mais il a sa petite idée, avant la composition officielle de son équipe.

Selon les premiers indices, il fera son choix « par rapport à l’adversaire, ainsi qu’aux discussions qu’il a eues avec les joueurs et à son ressenti ». Concrètement, Dylan Batubinsika (défenseur central) pourrait occuper le côté droit, surtout que le capitaine Anthony Briançon est de retour dans le groupe. Pour le milieu de terrain, Aïmen Moueffek peut reculer au poste de latéral droit.

Dall’Oglio se méfie d’Ajaccio, pas encore sauvé !

Le coach de l’AS Saint-Etienne se méfie de l’AC Ajaccio, sur ses bases, au stade Michel Moretti. Bien que 13e au classement, le club corse n’est pas encore assuré du maintien. Il n’a que 4 points de plus que Troyes, le premier club relégable. Or, il reste encore 7 journées, soit 21 points en jeu. L’ACA joue donc le maintien jusqu’au bout. « C’est une équipe qui joue quelque chose, c’est important », a prévenu Olivier Dall’Oglio. « On s’attend à un match, comme les derniers, obligatoirement difficile », a-t-il déclaré.