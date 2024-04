ASSE-Concarneau : Dall’Oglio ne néglige aucun détail, ses consignes fermes aux Verts

L’ASSE joue certes Concarneau, qui est relégable, mais Olivier Dall’Oglio se méfie du club breton. Il a passé des consignes claires à ses joueurs, pour éviter de se faire surprendre à Geoffroy-Guichard.

Dall’Oglio redoute le pire scenario pour Saint-Etienne

Talonnée par Laval et désireux de finir à la 2e place de la Ligue 2, l’ASSE n’a pas le droit de trébucher dans le sprint final vers la Ligue 1. Les Stéphanois (3es) n’ont que 3 points de plus que les Lavallois (4es). En cas de défaite contre Concarneau, samedi (15h), les Verts pourraient se faire rejoindre par les Tango, si évidemment ces derniers remportent leur match contre Angers.

Un scénario qu’Olivier Dall’Oglio redoute avant la réception de l’US Concarneau, samedi (15h), en ouverture de la 31e journée du championnat. Avant d’affronter le club du Finistère, l’entraineur de Saint-Etienne a donné des consignes fermes à ses joueurs. Il leur a recommandé de ne pas regarder Concarneau de haut, mais plutôt de « les prendre très au sérieux ».

Classée 18e et relégable, l’équipe de Stéphane Mignan joue sa survie en Ligue 1 à chaque match. Elle n’a donc pas de complexe face à ses adversaires. « Jouer des équipes qui visent le maintien, comme c’est le cas de Concarneau, est toujours difficile. On a tout intérêt à rester dans notre ligne de conduite », a-t-il prévenu, en conférence de presse d’avant-match.

Dall’Oglio se méfie de Concarneau, « une équipe joueuse et offensive »

Olivier Dall’Olglio ne le cache pas, il se méfie de l’Union Sportive concarnoise, qui ira sans doute au bout de son objectif. « Il faudra de la vigilance face à ces joueurs qui sont dans l’état d’esprit pour rester en Ligue 2 BKT. Ça va batailler jusqu’au bout et eux seront dans la bataille », a insisté le coach des Verts. Le technicien gardois ne néglige aucun détail concernant l’adversaire de l’AS Saint-Etienne. « C’est une équipe joueuse avec beaucoup de qualité technique, capable de prendre beaucoup de risques pour marquer. Elle est tournée vers l’offensive », a-t-il souligné.

L’ASSE n’est pas invincible, selon le coach des Verts

Oliver Dall’Oglio a fini son intervention par des propos plus rassurants. « La motivation est présente, on n’a pas de doute là-dessus. On est solides défensivement, on est efficaces offensivement, on est sur une très bonne série », a-t-il rappelé. Notons que l’AS Saint-Etienne a la meilleure défense de Ligue 2, avec seulement 23 buts concédés et 16 clean sheet. Parlant de la série d’invincibilité des Verts, elle est de 6 victoires intercalées d’un match nul. Toutefois, ils « ne sont pas invincibles », selon Olivier Dall’Oglio.