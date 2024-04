Stade Brestois : La grosse annonce de Pierre Lees-Melou sur son avenir

Le milieu de terrain français évoluant au Stade Brestois, Pierre Lees-Melou s’est prononcé sur son avenir.

Pierre Lees-Melou brille au stade Brestois

Pierre Lees-Melou avait reçu une offre du Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal, mais il l’a déclinée et a préféré continuer son aventure avec Brest. Il est annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival.

L’international français est un titulaire indiscutable de l’équipe d’Eric Roy. Il est l’une des pièces maîtresses de la folle saison que réalise le Stade Brestois en championnat de France. Le SB 29 pointe à la deuxième place au classement derrière le leader le Paris Saint-Germain. Les Brestois sont en grande forme et en pleine confiance. Ils compressent tous leurs adversaires et raflent des points.

📸 Après Irvin Cardona hier après-midi, c'est au tour du maître à jouer du @SB29 Pierre-Lees Melou de recevoir son trophée de joueur du mois de février de la @Ligue1UberEats 🏆



🤝 Fabien Safanjon, vice-président de l'UNFP, lui a remis sa récompense en mains propres à l'occasion… pic.twitter.com/xZphUsMNBS — UNFP (@UNFP) April 7, 2024

Pierre Lees-Melou sur le départ cet été ?

Au micro de Prime Video, Pierre Lees-Melou a évoqué son avenir. Il a indiqué qu’aucun club ne lui a encore formulé une offre. « Mon avenir ? Ce n’est pas tabou, mais c’est juste qu’il nous reste 6 matchs, je voudrais finir sans regret et le plus haut possible, après on verra. En tout cas pour l’instant, pour être honnête, je n’ai reçu aucun appel », a avoué le joueur.

Le milieu de terrain brestois se sent heureux au sein de son club et n’est pas pressé de relever d’autres défis ailleurs. « Je suis très bien à Brest donc je ne me prends pas la tête. Il y a déjà eu cet épisode qui a été pour moi bien trop long avec Rennes, ça a beaucoup fait parler, ce que je n’aime pas trop. Mais c’est aussi la récompense du travail accompli », a expliqué Lees-Melou.

Le joueur français se concentre sur les objectifs à atteindre avec le Stade Brestois à la fin de cette saison. Le club vise une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. « Donc on verra ce qui se passera cet été. Mais pour l’instant, je suis 100 % Brestois. Je ne regrette pas, regardez où l’on est, c’est beau. On est en train d’écrire l’histoire du club mine de rien, on est en train de battre tous les records cette année », a-t-il ajouté.

Pierre Lees-Melou est lié au Stade Brestois jusqu’en 2027.