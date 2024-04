L’OM en mode remontada : Kondogbia annonce du lourd contre Benfica

Une semaine après sa défaite contre Benfica (2-1) en Ligue Europa, l’OM est revanchard et espère renverser la vapeur jeudi soir au stade Vélodrome. Geoffrey Kondogbia affiche une attitude combative pour ce match retour.

L’OM peut-il renverser le Benfica Lisbonne en Ligue Europa ?

Le but salvateur de Pierre-Emerick Aubameyang jeudi dernier à Lisbonne a ravivé les espoirs des supporters de l’Olympique de Marseille pour une nouvelle remontada. Malgré la défaite (2-1) lors du quart de finale aller de la Ligue Europa contre Benfica, les Phocéens gardent confiance en leurs performances à domicile pour renverser la situation.

Geoffrey Kondogbia affiche même une grande détermination en vue du match retour au stade Vélodrome. Dans une interview pour le Canal Football Club, le milieu de terrain de l’OM a exprimé sa confiance et ses ambitions pour cette compétition européenne. Pour lui, l’objectif est clair : gagner à domicile face au Benfica afin d’aller le plus loin possible en Ligue Europa.

« L’objectif en Coupe d’Europe est toujours de gagner. On joue pour gagner quoi qu’il arrive. Pour gagner, il faut passer ce tour, c’est important », a-t-il indiqué. Geoffrey Kondogbia rappelle aussi l’importance de bien se préparer et de « faire un sans-faute » pour passer ce tour.

Geoffrey Kondogbia vise le titre en Ligue Europa

Geoffrey Kondogbia rappelle également l’importance de l’identité du club et de l’héritage qu’ils portent en compétition européenne. Le milieu de terrain insiste sur l’oubli des résultats passés et la concentration sur le présent et l’avenir. « Ce qui compte, c’est ce qu’on va faire demain », a-t-il ajouté.

L’Olympique de Marseille, selon lui, doit « viser toujours plus haut » et chercher à laisser une « trace significative » dans cette Ligue Europa. Les supporters phocéens se préparent également pour cette rencontre décisive. Leur soutien passionné au stade Vélodrome sera un atout majeur pour l’équipe, capable de galvaniser les joueurs et de créer une ambiance électrique propice à la performance.

Ils espèrent voir leur équipe se surpasser face cet obstacle et obtenir une victoire convaincante pour accéder aux demi-finales. Le match retour contre Benfica promet donc d’être intense et plein de rebondissements, avec une équipe marseillaise déterminée à tout donner sur le terrain et un public prêt à les pousser vers la victoire.