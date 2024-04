Antoine Kombouaré livre le secret de la victoire de Nantes au Havre

Le FC Nantes est rentré du Havre avec trois précieux points pour le maintien. Antoine Kombouaré n’a pas hésité à livrer le secret de la victoire de son équipe en Normandie.

Nantes fait un bond au classement

Le FC Nantes a fait un bond au classement de la 15e à la 14e place, à l’issue de la 29 journée de championnat. Les Nantais se sont imposés devant les Havrais (0-1), au stade Océane. L’équipe d’Antoine Kombouré compte désormais 5 points d’avance sur le barragiste le FC Lorient. Elle a surtout réussi à passer devant un adversaire direct dans la course pour le maintien.

Les Canaris et les HAC avaient en effet le même nombre de points avant leur confrontation, mais le promu était devant, grâce à sa différence de but. Le FCN a donc fait une bonne opération, en allant s’imposer au Havre, surtout après sa défaite face à Lyon à la Beaujoire (1-3). Les Nantais ont remporté le match aux forceps.

Le coaching gagnant d’Antoine Kombouaré

Abdul Kader Bamba a inscrit l’unique but, dans le temps additionnel (90e+3), en sortant du banc de touche. Il a remplacé Florent Mollet (79e). Un coaching gagnant donc pour l’entraineur des Canaris. « J’ai fait entrer des joueurs qui ont faim », a-t-il souligné sur Amazon Prime Video. Toutefois, ses décisions n’ont pas été faciles à prendre selon ses explications. Il y a eu des remplacements imprévus d’après lui. « Ce n’était pas prévu parce que tu peux penser que tu es plus fort et surtout plus décisif avec Mostafa Mohamed et Matthis Abline. Mais je n’avais plus le choix, ils étaient fatigués et il fallait des renforts ».

Antoine Kombouaré assure qu’au moment des changements, il était plus sur l’aspect tactique que l’aspect technique. Au final, le technicien kanak a apprécié la combativité de son équipe dans les derniers instants. Il a justement raconté comment Moussa Sissoko s’est arraché, en faisant deux tacles pour récupérer le ballon et lancer l’action qui amène le but. C’est donc finalement « au mental » que le FC Nantes l’a emporté.

Kombouaré se prépare aussi pour les barrages

Le FC Nantes cherche à s’éloigner au maximum de la zone rouge, afin de se maintenir directement en Ligue 1, comme l’ont demandé les dirigeants du club, à Antoine Kombouaré. Mais ce dernier n’écarte pas un éventuel match de barrage pour se maintenir.

« Ça va être compliqué jusqu’au bout. J’ai dit aux joueurs que ça peut se jouer jusqu’au 18 mai, comme jusqu’au 2 juin, et on est préparés pour les barrages ».

Rappelons que les Canaris reçoivent Rennes, samedi (17h). Un autre gros défi pour eux, dans la lutte pour le maintien. « C’est un derby, c’est toujours particulier. On s’attend à un match très compliqué », a commenté le coach des Jaune et Vert.