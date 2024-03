Un cadre du vestiaire de Nantes tonne après l’arrivée de Kombouaré

Un jour après le retour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, un cadre du vestiaire a pris la parole. Et il n’y est pas allé de main morte.

Pedro Chirivella : « Nous sommes les premiers responsables »

L’heure est la remobilisation au sein de l’équipe du FC Nantes, à la faveur du retour d’Antoine Kombouaré. Le nouveau coach est sensé ramener la confiance au sein du groupe. Une confiance que les Canaris ont perdue sous Pierre Aristouy, et que son successeur Jocelyn Gourvennec n’a pas été capable de ramener. Viré de la tête du staff technique du FCN début mai 2023, le technicien kanak revient pour la même mission : maintenir le club en Ligue 1. Cette fois, il a 8 matchs pour sortir les Jaune et Vert de la 16e place de barragiste et de potentiel relégable.

Cité parmi les joueurs enchantés par la nomination d’Antoine Kombouaré, Pedro Chirivella a pris les devants pour remobiliser ses coéquipiers. Dans son message confié à Ouest-France, il n’a pas manqué de rappeler leur grande part de responsabilité, dans la situation actuelle du club. « Nous sommes les premiers responsables (de la situation) », a-t-il assumé, avant de marteler : « Quand tu as huit coachs en trois ou quatre saisons, c’est nous ».

Le milieu de terrain de Nantes promet le maintien

Pour rappel, le FC Nantes avait été sauvé une première fois par Antoine Kombouré en 2021. Ce dernier et son équipe étaient passés par les barrages contre Toulouse FC pour se maintenir en Ligue 1. La saison dernière, c’est Pierre Aristouy qui avait été le pompier de service. Il avait maintenu les Canaris de justesse, lors des 4 dernières journées du championnat.

Et pour le milieu de terrain espagnol, « c’est dur » de vivre, chaque fois, des fins de saison difficiles. « Je n’aime pas voir le club dans cette position-là. Ça pèse individuellement et collectivement sur toute l’équipe », a-t-il déclaré. Mais Pedro Chirivella garde espoir pour le maintien du FC Nantes. Il promet de tout faire, avec ses coéquipiers, « pour que le club de Waldemar Kita reste en Ligue 1 ».