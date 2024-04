Luis Campos boucle un premier transfert, le PSG peut s’en frotter les mains

Luis Campos a déjà entamé l’opération dégraissage au PSG pour la saison prochaine. Attendu depuis quelques mois, un indésirable du club de la capitale va enfin quitter cet été? rapportant gros au club.

Luis Campos va réaliser un bon coup avec Hugo Ekitike

Hugo Ekitike n’a pas été un renfort majeur pour l’Eintracht Francfort depuis sa signature. En onze matches officiels pour le club allemand toutes compétitions confondues, le Français, actuellement prêté par le Paris Saint-Germain jusqu’à l’été, attend toujours son premier but. Pour autant, il ne devrait pas retourner dans la capitale française à la fin de sa période de prêt.

L’Eintracht dispose d’une option d’achat sur Ekitike d’une valeur d’environ 16 millions d’euros, que les Hessois souhaitent également utiliser, selon les informations de Sky Sport DE. Les patrons croient en lui et le joueur lui-même souhaite rester à Francfort. Une jolie occasion pour Luis Campos de se débarrasser de l’un des joueurs devenus excédentaire dans le groupe de Luis Enrique.

Hugo Ekitike tient l’occasion de refaire sa carrière

Il est loin d’être le renfort voulu par le club classé sixième de Bundesliga et en course pour une place européenne. Mais les dirigeants lui accordent une totale confiance, espérant qu’il va s’éclore dans leur groupe. Hugo Ekitike a été propulsé plus rapidement que prévu en raison de la blessure d’une autre recrue hivernale, et malgré un pépin à l’adducteur, il devrait tenir sa place pour les prochains matchs.

Francfort est confiant dans les compétences d’Ekitike qui, selon Markus Krösche, sont des atouts qui ne s’apprennent pas et qui sont essentiels pour le succès à long terme. « Nous sommes très optimistes que nous trouverons une solution et qu’il restera avec nous à long terme parce que nous croyons en Hugo », a déclaré mercredi le directeur sportif du club allemand.