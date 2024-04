Le coach de l’ASSE rassure avant la série de 3 matchs en une semaine

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE abordent l’avant-dernier virage de la Ligue 2. Il s’est montré rassurant avant d’affronter Bordeaux, Caen et Grenoble, en une semaine.

Dall’Oglio évoque une semaine très importante

La Ligue 2 rentre dans une phase décisive, dès ce samedi. Cette période déterminante est marquée par trois matchs, en l’espace d’une semaine. Concrètement, l’AS Saint-Etienne affrontera Bordeaux (20 avril), le SM Caen (23 avril), puis Grenoble Foot (27 avril). Au terme de cette série, les Stéphanois sauront s’ils restent en course pour la qualification directe en Ligue 1 ou s’ils doivent passer par les barrages.

Olivier Dall’Oglio a justement évoqué cette période si marquante. « Ce n’est peut-être pas une semaine décisive, mais elle est très importante », a-t-il souligné, en conférence de presse d’avant-match. Notons que Saint-Etienne affrontera ensuite, Guingamp, Rodez et Quevilly-Rouen en mai.

L’ASSE vise un maximum de points dans cette série

Resté sur une défaite à Ajaccio (2-0), Saint-Etienne a à cœur de rebondir immédiatement, afin de maintenir la pression sur Angers ou de le déloger de la 2 place. Les Verts sont 3es avec 54 points, juste derrière le SCO, qui a 55 points. « Il faut sortir de ces trois rencontres avec un maximum de points. C’est une étape très importante », a indiqué l’entraineur des Stéphanois.

Pour rappel, les Verts se sont renfermés à l’Etrat, pour mieux préparer cette série de rencontres. Toutes leurs séances d’entraînement de la semaine se sont déroulées à huis clos. « On l’aborde avec le plus grand sérieux, avec du travail, de l’implication et de la remise en question, après notre dernière sortie où l’on n’a pas été efficaces », a assuré Olivier Dall’Oglio. Les Girondins sont prévenus.