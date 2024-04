Montée directe : Saint-Etienne, Angers et Auxerre, rude bataille pour deux places

Auxerre, Angers et Saint-Etienne sont engagés dans le sprint final, pour deux places pour la montée directe en Ligue 1. Une rude course dans laquelle le calendrier de ces trois équipes sera très déterminant.

Auxerre, leader avec une avance confortable

Saint-Etienne (54 points) est à la lutte avec Angers (55 points) et Auxerre (61 points), pour l’une des deux premières places de Ligue 2, qualificatives pour la montée directe en Ligue 1. Il s’agit d’une bataille à distance, car ces trois clubs sur le podium ne se croiseront plus, lors des 6 derniers matchs de la saison. À ce stade du championnat (32 journées disputées), c’est évidemment l’AJA qui est en pole position. Elle est leader avec une avance confortable de 6 points sur le SCO, son dauphin, et a 7 points de plus que l’ASSE.

Angers et Saint-Etienne maintiennent la pression

Le club icaunais fait la course en tête depuis la 24e journée et semble bien parti pour finir à l’une des places, qui donnent droit à la montée directe. Cependant, l’équipe de Christophe Pélissier reste sous la pression des Angevins et des Stéphanois. Ces derniers ont eu l’opportunité de réduire la marge du leader, à la suite de sa défaite à Quevilly-Rouen (4-3), le week-end dernier, mais ils l’ont gachée. Saint-Etienne a chuté à Ajaccio (2-0) et Angers a été accroché par Grenoble (0-0).

Qui des trois clubs sur le podium a le meileur calendrier ?

Il y a encore des opportunités à exploiter. Il reste 18 points en jeu. Les jeux ne sont donc pas encore faits. Surtout que le calendrier du trio de tête sera déterminant dans le sprint final. Auxerre affrontera trois clubs qui visent une place dans le top 5 final : Rodez (7e), Laval (5e) et Paris FC (4e). Mais aussi deux clubs qui luttent pour le maintien : Dunkerque (16e) et Concarneau (18e). Surpris par Quevilly (19e), les Auxerrois ont intérêt à se méfier des clubs du bas de tableau, qui jouent leur survie en Ligue 2. Tout comme les Scoïstes et les Verts.

Quant à l’équipe d’Angers, elle sera opposée aussi aux Parisiens et aux Dunkerquois. Mais également à Troyes (17e) et Annecy (15e), qui ne sont pas encore assurés du maintien. Les deux autres adversaires de l’équipe d’Alexandre Dujeux sont Pau (9e) et Guingamp (8e)

Concernant l’ASSE, elle démarre par un gros choc avec Bordeaux, samedi à Geoffroy-Guichard. Les Bordelais sont 13es avec une avance de 6 points sur la zone rouge, mais cherche à finir le plus haut possibble. Le calendrier de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est aussi corsé que celui de ses concurrents. Elle croisera le fer ensuite avec le SM Caen (6e) et Rodez (7e), deux clubs engagés dans la course vers le top 5.

Saint-Etienne a également Quevilly-Rouen au calendrier. Un match qu’elle devrait bien négocier, surtout en Normandie où Auxerre s’est incliné. Les Stéphanois joueront, en plus, Grenoble (11e) et Guingamp, qui sont déjà assurés du maintien. Visiblement, aucun de ces trois clubs n’a un calendrier facile. Rendez-vous donc le 18 mai, pour le verdict final de la saison.