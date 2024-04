Des aveux à l’OM : Haaland a fait trembler un défenseur marseillais

Avant d’arriver à Manchester City, Erling Haaland s’est distingué au Borussia Dortmund, croisant brièvement la route de Leonardo Balerdi. Ses performances ont même impressionné le défenseur de l’OM.

Leonardo Balerdi a tremblé de tout son être devant Erling Haaland ?

Âgé de 25 ans, Leonardo Balerdi possède déjà une expérience enrichissante dans le monde du football. Ayant évolué au Borussia Dortmund avant de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2020, il a eu l’occasion de partager le terrain avec des joueurs de renom, dont l’impressionnant Erling Haaland.

Durant son passage au BvB 04, le défenseur argentin a eu l’opportunité de travailler aux côtés de l’actuel avant-centre de Manchester City. Dans une récente interview accordée à L’Equipe, il a partagé des anecdotes sur sa relation avec le redoutable attaquant norvégien, soulignant le professionnalisme et le dévouement d’Erling Haaland.

Photo : Leonardo Balerdi sous le maillot de l’OM.

Leonardo Balerdi a raconté comment Haaland l’avait entraîné dans une séance intense de sauna et de cryothérapie pour optimiser leur préparation physique. Malgré son jeune âge, l’ancien buteur de Dortmund avait déjà une approche très sérieuse et rigoureuse envers son entraînement et sa récupération.

« Erling me dit un jour (…) On file au sauna, puis les bains froids, puis sauna, puis bains froids. On enchaîne les allers-retours. À la fin, je tremble de tout mon être (…) Mais pour lui, on doit faire ce programme pour tous les matchs », a-t-il confié. Cette anecdote montre la mentalité de travailleur acharné du buteur norvégien, qui cherche toujours à se surpasser pour être au meilleur de sa forme.

Erling Haalang, un instinct de buteur exceptionnel

En parlant du talent du buteur de Manchester City, le défenseur de l’OM fait aussi remarquer son incroyable efficacité devant les buts. Même lors des séances d’entraînement, Erling Haaland était capable de marquer de nombreux buts à chaque séance, ce qui témoigne de sa régularité et de son instinct de buteur exceptionnel.

« À une séance, je lui ait dit : ‘Tu ne vas pas marquer.’ Il a mis un triplé », a expliqué Leonardo Balerdi. Cette expérience partagée avec Haaland a sans aucun doute eu un impact sur la carrière et la vision du défenseur central de l’OM. Elle lui a permis de découvrir le niveau d’exigence et de professionnalisme nécessaire pour réussir au plus haut niveau.