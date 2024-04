Alerte au PSG : Le clan Marquinhos annonce son possible départ

Poussé vers la sortie, Marquinhos pourrait finalement envisager un départ du PSG lors du prochain mercato estival. La femme du joueur a fait une annonce forte sur son avenir.

Le PSG pense à vendre Marquinhos cet été

Après Thiago Silva et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain pourrait définitivement tourner la page des premières recrues de l’ère QSI lors du prochain mercato estival. En effet, selon PSG Inside Actus, les dirigeants du club de la capitale voudraient procéder à un énorme dégraissage et Marquinhos pourrait se voir délivrer un bon de sortie en cas d’offre jugée satisfaisante.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, le défenseur central de 29 ans pourrait ainsi faire ses valises après 11 années de bons et loyaux services. Devenu joueur le plus capé de l’histoire des Rouge et Bleu, Marquinhos dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028, mais selon la dernière sortie médiatique de son épouse, l’international brésilien pourrait être en train de disputer ses derniers mois sous le maillot parisien.

Carol Cabrino : « On a envie de voyager plus et connaître d’autres cultures »

Après avoir enflammé la toile avec sa scène de joie suite à la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-1), la femme de Marquinhos a jeté un énorme froid sur la suite de son avenir dans la capitale. Interrogé par le média Carré, Carol Cabrino a ouvertement affiché l’envie de sa famille de connaître d’autres cultures après une décennie passée à Paris.

« Est-ce que nous voulons rester à Paris ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Tout ça peut changer très rapidement, c’est difficile à dire. Mais je pense qu’on a envie de voyager plus et connaître d’autres cultures. On pense beaucoup aux États-Unis. Mais c’est vrai qu’ici on est bien, on a une maison. Il y a beaucoup de choses autour qui nous aident à rester et vouloir rester ici. Mais je ne sais pas, il faut vivre chaque année sans trop réfléchir », a déclaré l’épouse de Marquinhos. Suffisant pour dire que le natif de Sao Paulo prépare son départ du PSG ? Affaire à suivre…