OM-Benfica : La nouvelle réponse de Faris Moumbagna à ses détracteurs

Critiqué pour ses débuts mitigés à l’OM, Faris Moumbagna s’est montré décisif contre le Benfica Lisbonne ce jeudi soir au stade Véldrome et a répondu à ses détracteurs.

Faris Moumbagna, le remplaçant décisif de l’OM ?

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna affiche des performances modestes. Il ne comptabilise que 2 buts inscrits en Ligue 1 cette saison. En Ligue Europa, l’attaquant camerounais était passé sous le radar… jusqu’à la rencontre décisive contre le Benfica Lisbonne en quart de finale retour.

L’OM était en difficulté ce jeudi soir et devrait remonter un but contre le club portugais, après sa défaite (2-1) à l’aller. Cependant, Faris Moumbagna a redonné espoir aux Marseillais avec un but décisif à la 79e minute. Ce moment a déclenché une explosion de joie au Vélodrome, propulsant l’OM en prolongation avant de s’imposer aux tirs au but (4-2 t.a.b).

L’OM renverse ainsi le Benfica à domicile et se qualifie pour les demi-finales. A l’issue du match, Faris Moumbagna a exprimé sa gratitude envers les supporters, soulignant « l’adrénaline ressentie » au stade et son désir de contribuer au succès de l’équipe, même en tant que remplaçant. Malgré quelques maladresses, il a su être efficace au moment opportun pour l’OM.

Sa réponse ferme face aux critiques

Ce but pourrait marquer un tournant dans la saison de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, l’international camerounais, critiqué pour ses débuts poussif à l’OM, en a profité pour envoyer un subtil message à ses détracteurs. «Il fallait que je leur montre qu’on peut toujours le faire, et c’est ce que j’ai fait », a-t-il déclaré.

La rage de Faris Moumbagna 💥#OMSBL pic.twitter.com/5qDV312uUj — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 18, 2024

Avec 3 buts en 13 matches toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 23 ans montre qu’il peut être un atout précieux pour l’équipe. Cette performance démontre sa force de caractère et sa détermination à faire la différence lors des grands rendez-vous.