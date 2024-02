OM – Metz : Faris Moumbagna buteur mais très déçu

Faris Moumbagna a cru avoir remis l’OM sur le chemin de la victoire, en ouvrant le score face au FC Metz ce vendredi. Mais le nul concédé par les Phocéens a laissé un goût de déception à la nouvelle recrue marseillaise.

OM – Metz : La réaction de Faris Moumbagna après le nul face à Metz

Il est passé près d’être le héros d’une soirée qui aurait pu être un moment de réconciliation entre le public marseillais et les joueurs. Malheureusement, le but de Faris Moumbagna n’a pas suffi à inverser la spirale négative actuelle du club. En pleine crise, l’OM n’a pas mieux fait que de partager les points avec le FC Metz en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. C’est le cinquième match de suite sans le moindre succès pour les hommes de Gennaro Gattuso.

Avec ce résultat, les joueurs se sont attirés une nouvelle fois la foudre des supporters, qui les ont copieusement sifflés et hués. Une soirée difficile et cauchemardesque pour Samuel Gigot et ses coéquipiers. Buteur pour la première fois depuis son arrivée à l’OM, Faris Moumbagna préfère relativiser et rester positif. S’ils n’ont pris qu’un seul point, les joueurs voulaient bien faire un bon match.

Photo : Faris Moumbagna

Loin de cracher sur ce petit point, Moumbagna ne s’en contente pas non plus puisqu’il assure que l’OM « voulait faire mieux ». Au micro de Prime Video, le Camerounais a confié qu’ils ont « tout donné pour marquer le deuxième but». Reste désormais à « garder cette envie là pour les prochains matches», a-t-il ajouté.