L’Eintracht Francfort mise gros : Signature imminente au Paris SG

Alors que la saison tire allègrement à sa fin, le PSG s’active déjà pour régler certains dossiers urgents. Un deal serait ainsi imminent avec le Borussia Dortmund.

Un attaquant quitte le Paris SG pour l’Eintracht Francfort

Un an après le transfert de Randal Kolo Muani pour 95 millions d’euros, le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort seraient sur le point de boucler un autre deal. Moins de six mois seulement après son prêt, Hugo Ekitike a convaincu le club allemand de miser sur lui pour l’avenir. Malgré 1 passe décisive en 11 matches, les dirigeants de l’Eintracht croient au potentiel de l’international espoir français.

D’après les informations du journal L’Équipe, la formation de Bundesliga aurait donc pris la résolution de garder définitivement l’avant-centre du Paris SG. Dans les jours à venir, des émissaires venus de Francfort devraient donc rencontrer Luis Campos afin de discuter de la finalisation de cette affaire.

Pour s’offrir les services du natif de Reims, les pensionnaires de la Deutsche Bank Park devraient lever son option d’achat fixée à 16,5 millions d’euros, hors bonus. Toujours selon la même source, cette somme devrait être payée en trois versements, en plus des 3,5 millions d’euros du prêt payant déjà encaissé. Au total, le Paris SG devrait empocher 20 millions d’euros dans cette transaction. Une bonne nouvelle à venir donc pour toutes les parties concernées.

L’entraîneur de l’Eintracht Francfort veut absolument Hugo Ekitike

Photo : Hugo Ekitike sous les couleurs de l’Eintracht Francfurt.

Indésirable au Paris SG, où il a passé le début de la saison avec un seul match à son compteur, Hugo Ekitike va pouvoir avoir la possibilité d’évoluer dans un club qui croit en lui. L’entraîneur de l’actuel 6e de Bundesliga, Dino Toppmöller, et son staff étant convaincus que le compatriote de Kylian Mbappé sera plus performant dans un environnement plus stable avec un temps de jeu plus conséquent.

« Les responsables de Francfort sont convaincus que l’attaquant rendra une copie bien plus propre la saison prochaine, une fois la préparation estivale effectuée entièrement avec le groupe », explique le quotidien sportif. L’officialisation du deal entre les deux clubs pourrait d’ailleurs intervenir dans les jours à venir. Le club de l’ex-Parisien Kevin Trapp souhaitant boucler rapidement cette opération.