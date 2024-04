PSG : Kylian Mbappé encore piqué au vif, voici la raison

Kylian Mbappé a porté le PSG pour une qualification en demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça. Une performance loin de convaincre certains observateurs, qui interpellent le Bondynois.

Quand Kylian Mbappé ferme la bouche des détracteurs face au Barça

Il avait été très critiqué après son match raté au Parc des Princes. Kylian Mbappé a été transparent au point de ne pas réussir à cadrer le moindre tir dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça. Une réaction était alors attendue au match retour en Catalogne, où il a été surtout tancé par la presse et les supporters.

Bien qu’ayant réalisé un match loin de ses standards, Kylian Mbappé a tout de même réussi à fermer la bouche de ses détracteurs en mettant un doublé au FC Barcelone. Le Bondynois a offert une soirée historique aux Parisiens mais sa prestation était encore loin de faire l’unanimité. Jérôme Rothen et Christophe Dugarry n’ont d’ailleurs pas manqué l’occasion de piquer au vif l’attaquant de 25 ans.

Mbappé invité à rehausser son niveau de jeu

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est resté sur sa soif devant la prestation offerte par le natif de Bondy. Pour le chroniqueur de RMC Sport, « on est en droit d’attendre mieux, qu’il fasse de meilleurs matchs, plus conséquents, et qu’on le trouve un peu mieux, qu’il se crée beaucoup plus d’occasions ». L’homme de 46 ans s’attend à un Kylian Mbappé qui « monte encore d’un niveau sur la demi-finale » face à Dortmund.

Champion du monde 1998 avec les Bleus, Christophe Dugarry renchérit, assurant que Mbappé à un « jeu de corps est insuffisant ». Dans une situation inhabituelle où il alterne entre être titulaire et remplaçant au PSG, le capitaine des Bleus fait de moins en moins de différence, avec des dribbles répétitifs.

« Il faut qu’il arrive à varier son jeu (…) Je pense que, malgré son énorme potentiel, il est à 50% du potentiel d’un très très grand joueur », a lâché Dugarry. Il a surtout pointé du doigt un jeu de tête inexistant de Kylian qui a encore « une marge de progression énormissime ».