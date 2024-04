OL : Lacazette tire une belle leçon de la défaite de Lyon à Paris

Alexandre Lacazette estime que la lourde défaite de Lyon à Paris (4-1) est un mal pour un bien, en vue des quatre derniers matchs de la saison.

Lyon coule à Paris, Lacazette impuissant !

Lyon a coulé à Paris, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. La soirée cauchemardesque des Lyonnais, au Parc des Princes, a démarré un but contre son camp de Nemanja Matic, dès l’entame du match (1-0, 3e). Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont concédé un deuxième but, trois minutes après (2-0, 6e). Le PSG a ensuite plié le match en une seule mi-temps, en inscrivant deux autres buts par Gonçalo Ramos (33e et 42e). Entre-temps, l’OL avait réduit le score par Ernest Nuamah (3-1, 37e).

Impuissant sur le front de l’attaque, le meilleur buteur des Gones avait cédé sa place à Gift Orban (69e). Les Lyonnais n’ont finalement pas réussi le coup espéré contre les Parisiens et leur série d’invincibilité de 5 victoires et un nul en Ligue 1 s’arrête-là. Cependant, ils ont la possibilité d’enclencher une autre, lors des 4 journées restantes en championnat.

Lacazette : « Ça va nous permettre de redescendre sur terre, car on était sur un nuage »

Le prochain rendez-vous de Lyon est fixé au dimanche 28 avril (19h). L’équipe de Pierre Sage recevra l’AS Monaco, lors de la 31e journée. Alexandre Lacazette pense se servir de la leçon de la défaite face au PSG, afin de rebondir immédiatement. Humilié à Paris, Lyon est désormais 8e, avec un point de retard sur Rennes, qui lui est passé devant.

« Ça va nous servir, déjà pour la semaine prochaine, et ça va nous permettre de redescendre sur terre, parce qu’on était sur un nuage », a déclaré le capitaine de l’OL, tout en reconnaissant qu’il est « fautif » sur l’action du deuxième but du Paris Saint-Germain. Rappelons que l’Olympique Lyonnais vise la 7e place, qui pourrait être qualificative pour la Ligue Europa Conférence.