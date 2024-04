À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, plusieurs clubs sont en lutte pour signer l’attaquant de l’OL, Alexandre Lacazette. Deux offres sont sur sa table.

Alexandre Lacazette sur le départ de l’OL ?

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette brille cette saison en Ligue 1. Les cadors européens et asiatiques ont eu l’écho et ils flairent le coup. L’attaquant de 32 ans a inscrit 15 buts en Ligue 1 cette saison. Il mène une rude bataille avec Jonathan David (16 buts) et Kylian Mbappé (24 réalisations).

D’après les informations de RMC Sport, le capitaine des Gones a reçu deux offres pour un transfert cet été. La Major League Soccer souhaite l’attirer. Le club américain Los Angeles Galaxy explore la piste. La source indique que des recruteurs de ce club se sont rendus à Lyon il y a quelques semaines pour voir si la piste est envisageable.

L’ancienne star d’Arsenal a aussi des prétendants en Arabie Saoudite. Deux clubs saoudiens lui auraient formulé une offre très alléchante. Ils lui auraient proposé un contrat de 2 ans (+1 an en option). Le joueur étudie cette offre. Il pourrait décider de quitter le club rhodanien à la fin de cette campagne. Il est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2025.

🚨 Alexandre Lacazette a entre les mains une offre financièrement "𝗶𝗿𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲" venant d’Arabie Saoudite 🇸🇦. 🤑



Il va écouter ces propositions qu’il n’attendait pas forcément.



« Dans tous les cas, nous serons prêts », réagit-on à l’OL sur un potentiel départ de… pic.twitter.com/8MD1nDv3Nl — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2024

Alexandre Lacazette contracte une blessure

Alexandre Lacazette a vécu une sale soirée dimanche dernier lors du derby face au Stade Brestois en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Buteur lors de cette rencontre, l’attaquant français est sorti sur blessure suite à un violent choc avec le gardien de Brest, Bizot.

Il a passé les examens médicaux le lundi 15 avril 2024. Les résultats sont un peu rassurants. Il pourrait disputer le choc face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le dimanche 21 avril 2024 pour le compte de la 30e journée.