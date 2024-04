Choc au LOSC : Edon Zhegrova en route pour la Juventus Turin ?

L’ailier kosovar du LOSC, Edon Zhegrova, se dirige vers la Vieille Dame après une saison exceptionnelle en Ligue 1. Mais selon un média italien, le Napoli est plus que jamais dans la course

Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 39 matchs cette saison, Edon Zhegrova a tapé dans l’œil de bon nombre de clubs européens. Un ailier virevoltant et déstabilisateur qui a notamment été joueur du mois de Mars en ligue 1 Uber Eats. Il en fallait pas plus pour que la Juventus Turin ne s’intéresse à lui.

Edon Zhegrova sur les tablettes d’un grand club européen https://t.co/nNOQ42cEgX — Foot Mercato (@footmercato) April 19, 2024

Zhegrova pas seul sur les tablettes de la Juventus

Le jeune ailier kosovar pourrait donc s’envoler vers l’Italie dès cet été. Mais il y a un hic ? Il n’est pas la seule option pour la Vieille Dame. Le club turinois suit de très près l’ancien mancunien Mason Greenwood, ainsi que l’attaquant de Sassuolo Domenico Berardi. Le point positif pour le LOSC est que Zhegrova est moins cher que ses concurrents. Il est estimé à 15 millions d’euros. La Juve devrait donc se décider dans les prochaines semaines, en attendant la nomination de son nouvel entraineur.

Edon Zhegrova tout droit vers l’Italie

Le Napoli rentre dans la course

La Juve était jusqu’à présent seule ou presque sur ce dossier. Mais selon

OMOLOGHI NEWS, le Napoli essaierait de griller la politesse au camp turinois. Une bataille 100% italienne pour l’ailier kosovar.

Zhergrova lui reste déterminé et concentré sur sa fin de saison avec le LOSC Lille et sur une ambition claire : envoyer les dogues en coupe d’Europe. Lui qui était absent lors de la désillusion en Conférence League jeudi soir face à Aston Villa (défaite aux tirs au but), espère finir en trombe cette saison de ligue 1.