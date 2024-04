Mercato en feu : Un duel LOSC – RC Lens pour Kevin Denkey !

Le RC Lens est en quête d’un nouveau numéro 9 après la saison décevante d’Elye Wahi tandis que le LOSC cherche un successeur à Jonathan David. Les deux clubs nordistes sont à la lutte pour le jeune talent belge Kevin Denkey

Kevin Denkey, le jeune attaquant togolais de 23 ans, attire la convoitise de 2 clubs français : le RC Lens et le LOSC. Auteur d’une superbe saison en Jupiler Pro League, il totalise 25 buts en 32 matchs cette saison sous les couleurs du Cercle Bruges. Un pur « neuf », solide physiquement, qui intéresse grandement le coach lensois Franck Haise.

🚨 Des recruteurs du LOSC et du RC Lens étaient présents lors du match Cercle Brugge-Antwerp pour observer Kévin Denkey ! 👀🇫🇷



L'attaquant togolais a marqué 25 buts en 32 matchs cette saison.



(@sachatavolieri) pic.twitter.com/9jwy6DpSU4 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 22, 2024

Le successeur de Loïs Openda

Le successeur attendu de Loïs Openda était tout trouvé au début de la saison : Elye Wahi. Oui mais voilà… l’attaquant international espoir avec les bleuets déçoit en ce début d’année. Il peine à retrouver sa confiance du début de saison. Résultat niveau statistiques, il compte « seulement » 10 buts toutes compétitions confondues cette année. Les dirigeants du RC Lens cherchent donc un nouvel avant-centre depuis plusieurs mois, et c’est Kévin Denkey la priorité du club « Sang et Or ».

Lille plus que jamais dans la course

Pour l’autre club nordiste, il y a une priorité claire : préparer le départ de Jonathan David. On le sait l’international canadien, deuxième meilleur buteur de ligue 1 derrière Kylian Mbappé, devrait faire ses valises cet été. Après 3 saisons à plus de 20 buts toutes compétitions confondues, il faut trouver un successeur solide pour Olivier Létang et les dirigeants nordistes.

Le LOSC s’est grandement renseigné sur Kevin Denkey ces dernières semaines. Mais attention les deux clubs nordistes ne sont pas seuls sur le dossier. L’AC Milan s’intéresserait également au profil de l’attaquant Togolais en prévision du départ d’Olivier Giroud à Los Angeles. Du côté du Cercle Bruges, Côté belge, il se dit que l’attaquant donnera sa priorité à un club qui jouera l’Europe la saison prochaine.