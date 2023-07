Alors qu'il n'a plus joué depuis janvier 2022, Mason Greenwood pourrait retrouver du temps de jeu à l'Atalanta Bergame cette saison.

Mercato Manchester United : Mason Greenwood relancé à l'étranger ?

Le feuilleton Mason Greenwood repart de plus belle. Accusé d'avoir forcé sa compagne à avoir des relations sexuelles avec lui, et de l'avoir frappée après son refus, il avait été écarté du groupe professionnel mancunien depuis janvier 2022. Libéré en février 2023 après l'abandon des poursuites contre lui, il s'entraine désormais à part, en attendant de savoir ce que Manchester United fera de lui.

Mais la situation a évolué il y a quelques jours. Le club serait enclin à un retour, mais le manque de compétition depuis plus d'un an et demi inquiète. Erik Ten Hag et son staff aimeraient prêter l'ancien chouchou du public, dans le but de savoir quoi faire du joueur, dont le talent ne faisait aucun doute avant ses déboires judiciaires. Ces dernières heures, l'Atalanta se serait renseigné plus précisément sur la situation du joueur, au point d'envisager un prêt, annonce Samuel Luckhusrt pour Manchester Evening News. Mais le club anglais imagine une autre solution.

Vers un échange contre Rasmus Højlund ?

Depuis plusieurs semaines, le club italien énerve les Anglais. En cause, leur refus presque catégorique d'entrer en discussions pour l'attaquant danois Rasmus Højlund, malgré les efforts fournis par Manchester United. D'autant plus que l'attaquant rêve d'un transfert chez les Anglais. Mais cette fois-ci, un accord pourrait être en bonne voie. John Murtough, directeur du football des Red Devils, a rencontré les dirigeants de l'Atalanta ces dernières heures, afin d'envisager un échange. L'un serait transféré en Premier League, l'autre prêté aux Bergamasques. Une issue qui permettrait à Manchester United de réduire le prix du transfert, tout en réglant le problème Mason Greenwood. De l'autre côté, l'Atalanta obtiendrait le remplaçant qu'elle attendait pour ouvrir une bonne fois pour toutes les négociations. Alors, affaire à suivre...

La piste André Onana se réchauffe

En parallèle du dossier de l'attaquant de pointe, Manchester United vise André Onana. Le gardien de l'Inter Milan est déjà tombé d'accord avec les Anglais. Les deux clubs se rapprochent d'un accord, d'après Sky Sports. Le montant du transfert est évalué à environ 45 millions de livres, soit 52.5 millions d'euros. Erik Ten Hag retrouverait là son ancien gardien de l'Ajax. Un portier réputé très habile avec ses pieds, une caractéristique majeure pour le coach néerlandais, frustré par les erreurs à répétition de David De Gea. Un accord pourrait arriver en début de semaine.