Le PSG aux anges ! Terrible coup dur à Dortmund avant le choc en LDC

À une dizaine de jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, les nouvelles ne sont pas reluisantes du côté du Borussia Dortmund.

Sébastien Haller quasiment forfait pour affronter le PSG

Respectivement vainqueur du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund s’apprêtent à se retrouver pour les demi-finales après avoir partagé le même groupe lors des phases de poules de la Ligue des Champions. Et si l’entraîneur parisien, Luis Enrique, peut compter sur tout son monde pour la manche aller de cette autre double confrontation qui s’annonce, ce n’est pas le cas pour son homologue allemand Edin Terzic.

🚨🚨 Sébastien Haller est quasiment FORFAIT pour affronter le PSG ! 🔴🔵



🇨🇮 Le joueur ivoirien s’est blessé à la cheville le 13 avril et ne devrait pas être remis de sa blessure.



(L’Equipe) pic.twitter.com/O6UEJmp1jH — Media Parisien (@MediaParisien) April 22, 2024

Blessé contre le Borussia Monchengladbach, juste avant le quart de finale retour contre les Colchoneros, Sébastien Haller ne devrait pas pouvoir tenir sa place au sein du collectif du BVB pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre la bande à Kylian Mbappé. De retour d’une blessure à la cheville fin mars, qui l’avait éloigné des terrains durant quatre semaines après la Coupe d’Afrique des Nations, l’international ivoirien ne devrait pas pouvoir affronter le PSG au Signal Iduna Park le mercredi 1er mai, à en croire le journal Bild. Un coup dur confirmé en France.

Sébastien Haller indisponible trois semaines

En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe, Sébastien Haller ne sera pas également dans le groupe du Borussia Dortmund qui va venir défier le Paris Saint-Germain le 7 mai prochain pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Touché à une cheville le 13 avril dernier, le Champion d’Afrique 2023 va encore manquer environ 3 semaines de compétition.

Sauf surprise, Haller devrait donc déclarer forfait pour les demi-finales de la LDC face aux hommes de Luis Enrique. Sauf renversement de situation, Niclas Füllkrug devrait porter l’attaque des Borussen face aux Rouge et Bleu. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, l’international allemand est tout aussi dangereux que l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam.