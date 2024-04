Suspense total au PSG : Coup dur pour Luis Enrique après l’OL ?

Un cadre du PSG sent une douleur après la rencontre face à l’Olympique lyonnais. Il est incertain pour l’affiche face au FC Lorient.

Le PSG risque de perdre un cadre face au FC Lorient

Le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique lyonnais le dimanche 21 avril 2024 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Il a mis fin à la belle série d’invincibilité des Gones : 5 matchs sans défaite. Lors de ce choc, le tacticien du Paris SG, Luis Enrique a titularisé l’attaquant français Bradley Barcola. Il s’est plaint d’une douleur et est sorti à la 68e minute. Sa participation à l’affiche du mercredi 24 avril 2024 est incertaine.

Il s’agit du match en retard de la 29e journée contre le FC Lorient. Bradley Barcola avait contracté une blessure aux ischio-jambiers lors de la dernière trêve internationale avec l’équipe de France U23. Il a fait son retour dans l’équipe de Luis Enrique et enchaîne les belles performances. Le jeune ailier français a été l’un des artisans de la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions.

C’est lui qui a provoqué le chao au Barça lors du match retour de cette compétition. Bradley Barcola a provoqué la sortie prématurée du défenseur barcelonais Ronald Araujo à la 30e minute de jeu. Cette expulsion du défenseur uruguayen a permis au champion de France en titre de prendre le match en mains et d’infliger une défaite cuisante (4-1) aux Blaugrana à domicile.

🚨 La célébration moqueuse de Bradley Barcola devant les supporters de l’OL. 👀pic.twitter.com/SQAT3QxOfB — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 21, 2024

Le PSG vise le sacre en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a de grandes ambitions cette saison. Kylian Mbappé et ses coéquipiers envisagent de remporter quatre trophées cette saison : la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et le trophée de la Coupe du monde des clubs.

« On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat est là, on va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France est là, on va aller la chercher. La Ligue des Champions est là aussi, on va aller la chercher », a déclaré le capitaine du PSG, Marquinhos. Kylian Mbappé rêve aussi de remporter la C1 avec l’ogre parisien.