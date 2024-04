Luis Campos va tenter un énorme coup à 80M€ pour le PSG au Barça ?

Alors que Luis Campos prépare la reconstruction du PSG pour la saison prochaine, une piste inattendue au Barça s’offre aux Français. Et ce dans un secteur qui a besoin de renfort.

Après Mbappé, Luis Campos va-t-il boucler un autre gros départ cet été?

C’est connu de tous, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dès la saison prochaine. L’attaquant quitte le Parc des Princes à la fin de son contrat, et pourrait aussi voir un autre géant du club lui emboiter les pas. Il s’agit de Marquinhos, défenseur central et capitaine du club français. Le Brésilien a récemment été célébré par le club pour son record historique établi face à l’Olympique Lyonnais.

Lors d’une soirée pleine d’émotions, Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec ses 436 matchs joués au club. La grande soirée organisée en hommage au joueur ressemblait plus à un adieu pour un joueur dont Luis Campos a obtenu la prolongation de contrat jusqu’en 2028.

Il y a quelques semaines, des rumeurs avaient évoqué la possibilité d’un départ pour le joueur de 29 ans, alors que le PSG prépare un nouveau cycle. Il est d’ailleurs très annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Et si le PSG a envie de penser à sa succession, une piste du Barça s’annonce comme la bienvenue.

Le Barça prêt à mettre Ronald Araujo sur le marché ?

Le nom de Ronald Araujo continue de faire la une des journaux jour après jour ces dernières semaines. Le défenseur central uruguayen, qui a été un protagoniste involontaire dans l’élimination du Barça de la Ligue des Champions avec l’expulsion qui a laissé l’équipe de Xavi à 10 pendant plus d’une heure de jeu, est l’un des défenseurs centraux les plus prestigieux d’Europe.

Lors du dernier marché d’hiver, le Bayern Munich a interrogé le FC Barcelone sur un éventuel transfert du défenseur central, même si l’option n’a même pas été envisagée étant donné que le club était vivant dans les quatre compétitions et que l’Uruguayen est l’un des piliers de la défense du Barça.

Maintenant, après l’explosion de Pau Cubarsi en seconde partie de saison, comme l’a révélé Sport, le club du Barça voit plus clairement que Ronald Araujo est une véritable option sur la table pour gagner de l’argent. Ils savent en effet qu’il y aura des offres pour le défenseur central de plus de 80 millions d’euros.

Ronald Araujo ouvre la porte à un départ

Même si Spot a souligné que l’environnement du joueur était plus favorable au travail qu’Araujo pour accepter de quitter le Barça, « Tot Costa » de Catalunya Ràdio, cité par le média espagnol, va encore plus loin et assure que ce serait l’Uruguayen lui-même, pour une question de contexte forcé (en gros, si le club lui montre la porte de sortie), qui ne fermera pas la porte à un transfert.

La direction sportive du Barça a déjà supposé que, s’ils voulaient signer, la seule option possible pour le faire serait de procéder à des ventes douloureuses de titulaires avec un poids spécifique élevé. Face au dilemme de maintenir le bloc ou d’introduire de nouvelles pièces clés, il pariera sur le marché. Une bonne occasion pour le PSG de réaliser un excellent coup.