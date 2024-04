ASSE-Caen : Saint-Etienne vers une 3e victoire en une semaine

L’AS Saint-Etienne va boucler sa série de trois matchs en une semaine, face au SM Caen, samedi. Elle se rapproche du sans-faute.

Le coach de Saint-Etienne loue la force mentale de son équipe

L’AS Saint-Etienne tient bon dans le sprint final de la course pour la montée en Ligue 1. Elle a remporté deux matchs de suite, dans la série de trois rencontres en une semaine. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a renversé Bordeaux (2-1), samedi dernier à Geoffroy-Guichard, puis a infligé une défaite à Grenoble (0-2), au stade des Alpes, mardi. Au compteur, cela fait 6 points sur 6 pour l’ASSE, en attendant le dernier match de la série, contre le SM Caen, samedi (15h), en ouverture de la 35e journée de la Ligue 2.

Avant la venue du club normand, l’entraineur des Verts a loué la force mentale de son équipe. « On a fait la différence deux fois sur les fins de match. On doit pouvoir avoir un onze de départ et des garçons qui rentrent qui font la différence », a-t-il souligné.

L’ASSE fait chuter Bordeaux et Grenoble dans les derniers instants

Pour rappel, les Stéphanois ont renversé les Girondins (2-1), dans le temps additionnel, à 10 contre 11. Saint-Etienne était menée (0-1) à l’issue du temps réglementaire, mais elle n’a rien lâché, pour finalement obtenir la victoire, grâce à un doublé d’Irvin Cardona (90e+1 et 90e+5).

À Grenoble, les Verts ont inscrit leurs buts, par le défenseur Dylan Batubinsika et Dylan Chambost, dans les 10 dernières minutes (80e et 87e) du match. Auteur d’une prestation de haut niveau, puis décisif, le dernier a été encensé par Olivier Dall’Oglio. « Dylan Chambost aussi est efficace. Il est passeur, buteur et animateur du jeu ».

Dallo’Oglio se réjouit d’un effectif assez complet, avant Caen

À trois jours de la confrontation avec le Stade Malherbe, les signaux sont au vert pour l’ASSE. Ce qui augure d’une troisième victoire consécutive pour le 3e de Ligue 2. « On s’en sort sans trop de blessés. On reste quand même avec un effectif assez complet. C’est aussi important pour cette fin de saison », s’est réjoui le coach des Verts.

Le technicien gardois croise les doigts pour ne pas avoir de blessures dans le sprint final. « Ce banc-là, il est très important et on ne peut pas se permettre d’avoir trois blessés », a-t-il indiqué. À part Ibrahim Sissoko, toujours à l’infirmerie, et Anthony Briançon, qui a un petit tiraillement, les Stéphanois sont au complet.

Notons par ailleurs que Caen, actuel 7e au classement, joue aussi la montée en Ligue 1. Il vise la 4e ou 5e place, afin de jouer les play-off, puis éventuellement les 2 matchs de barrage, contre le 16e de Ligue 1.