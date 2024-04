Coup de théâtre : Le PSG prépare une offre irrésistible pour un héros du Real

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos cible une autre star du Real Madrid après l’échec des pistes Rodrygo et Vinicius Jr.

Rodrygo et Vinicius Jr disent non au PSG

Le PSG envisage de piller le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Ces dernières semaines, les médias ont évoqué l’intérêt du PSG pour les stars madrilènes Rodrygo et Vinicius Jr. Ces deux tauliers du Real Madrid ont fermé catégoriquement la porte à un transfert cet été.

Rodrygo a martelé à plusieurs reprises qu’il ne quittera pas le Real Madrid à cause de l’arrivée potentielle de l’attaquant français, Kylian Mbappé. Il veut faire face à la concurrence et s’imposer dans l’équipe de Carlo Ancelotti. Interrogé sur son venir à la fin du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone le dimanche 21 avril 2024, Rodrygo a nié les rumeurs concernant son départ.

« J’aime trop ce club. J’espère que mon avenir s’écrira ici pour toujours », a-t-il répondu. Le PSG a alors échoué dans ces dossiers. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne se découragent pas. Ils continuent de rechercher de nouvelles pépites sur le marché des transferts.

Andriy Lunin so far this season 2023/2024.



Rate him out of 10.pic.twitter.com/TZGzljylwt — RMCF𝕏tra♧ (@XtraDismo) April 25, 2024

Andriy Lunin au PSG cet été ?

Le PSG cible une autre star du Real Madrid. Il s’agit du gardien de but ukrainien, Andriy Lunin. Ce dernier a profité de l’absence du gardien titulaire Thibaut Courtois et s’est imposé dans les cages. Il a été le héros du Real Madrid lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions le mercredi 17 avril 2024. Il a arrêté deux tirs des Citizens lors des séances de tirs aux buts et a offert la victoire au Real Madrid.

Le quotidien AS a révélé, il y a quelques semaines, qu’Andriy Lunin envisagerait de claquer la porte lors du mercato estival en raison de la forte concurrence. Le directeur du média espagnol OK Diario, Eduardo Inda a révélé au cours de l’émission El Chiringuito, que le Paris Saint-Germain suit de près la situation du portier ukrainien. La direction parisienne aurait même formulé une offre au joueur.

« Il y a un joueur qui termine son contrat l’année prochaine et Madrid veut qu’il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s’il n’est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une troisième du Bayern Munich. Je parle de Lunin. C’est un bon gardien et il est en train de le montrer », a lâché Eduardo Inda.