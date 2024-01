Interrogé sur les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti a préféré botter en touche, avec une réponse plutôt hilarante.

Mercato PSG : Carlo Ancelotti tourne un journaliste en dérision pour Mbappé

Comme lors des précédentes fenêtres des transferts, le nom de Kylian Mbappé fait la une des principaux journaux chaque jour. Ces derniers jours, les rumeurs d'une offre du Real Madrid pour l'attaquant du PSG se font persistantes. Le club espagnol aurait même pris la décision de ne faire plus aucune offre à l'international français s'il n'accepte pas de signer cet hiver. Et ce avec un ultimatum de quinze jours. En conférence de presse mardi, à la veille du match contre Majorque, Carlo Ancelotti s'attendait sans doute à être interrogé sur la question et sa réponse a été d'un air plutôt très hilarante, au point de tourner le journaliste, auteur de la question, en dérision.

A la question de savoir si Madrid va enfin signer Kylian Mbappé cet hiver, le technicien italien a préféré lui faire comprendre au journaliste ne l'avoir pas depuis longtemps. Alors que le journaliste a expliqué être nouveau, Carlo Ancelotti a été direct, faisant savoir « qu'il ne parle pas de ça ici. Pas de commentaire sur ce sujet ». Malgré les rumeurs, il est clair qu'à Madrid, on préfère éviter le sujet relatif à Mbappé afin de ne pas tomber dans une grosse déception, comme lors des récents mercatos.

Le Real toujours à fond derrière Mbappé

L'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n'est pas nouveau. Le club espagnol ne cesse d'insister pour obtenir la signature de l'attaquant français, lui qui a chaque fois tourné Florentino Pérez et son club en bourrique. cet hiver, alors que le joueur de 25 ans est en fin de contrat au Paris Saint-Germain, la Casa Blanca est prête à une nouvelle offensive, accompagnée d'un ultimatum pour le capitaine des Bleus. Cette fois serait la dernière offre que le Real entend faire pour KM7 qui tarde à accepter évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, tandis qu'à Paris, Nasser Al-Khelaïfi se veut très serein.