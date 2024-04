Révolution au PSG : Campos tient l’héritier de Mbappé, les détails

En quête d’une nouvelle star pour compenser le départ à venir de Kylian Mbappé, le conseiller football du PSG, Luis Campos, se rapprocherait du but pour un canonnier de Serie A.

Un Ballon d’or africain a choisi le PSG

Ce vendredi, la presse italienne assure que Victor Osimhen devrait être la prochaine star du Paris Saint-Germain. Sur le départ à Naples, l’attaquant de 25 ans va venir renforcer le secteur offensif du PSG et remplacer numériquement Kylian Mbappé au sein de l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. D’après les informations du quotidien local Il Mattino, le buteur napolitain a fait le choix de poursuivre sa carrière à Paris, malgré l’intérêt de Chelsea et d’Al-Hilal.

« Il sera l’un des successeurs de Mbappé au PSG. Il a choisi Paris et il est improbable qu’aucun accord ne soit trouvé entre Al-Thani (et ses émissaires) et De Laurentiis. Cette fois, il n’y aura pas de barricades. Concurrence de Chelsea et Al-Hilal, mais aucun signal récent du club saoudien », explique le média italien. Pour s’offrir les services de l’international nigérian, le PSG en titre va devoir casser sa tirelire.

Accord proche entre le Napoli et le PSG pour Osimhen

Photo : Victor Osimhen

Après quatre saisons de bons et loyaux services sous les couleurs du SSC Naples, avec en prime un Scudetto remporté la saison passée, Victor Osimhen n’aurait qu’une seule envie pour son futur : revenir en Ligue 1 pour défendre le maillot du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, la bonne entente entre les dirigeants deux clubs pourraient faciliter un accord concernant les détails financiers de cette opération, avec une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros. Affaire à suivre donc…