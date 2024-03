De Laurentiis fixe lui-même sa condition au PSG pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia fait partie des noms évoqués au PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a fait le point sur l’avenir de son joueur.

Le PSG prêt à faire une offre pour Khvicha Kvaratskhelia cet été ?

À la recherche d’un héritier à Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain travaillerait déjà sur le marché en Italie. Alors que les noms de Victor Osimhen et Rafael Leao sont évoqués depuis des mois, les dirigeants parisiens pourraient finalement porter leur choix sur la sensation géorgienne du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

D’ailleurs, le site CalcioMercato rapporte que la direction napolitaine s’attendrait à recevoir des offres pour l’ailier de 23 ans lors des semaines à venir. Le média transalpin assure même que le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait signer un gros chèque pour attirer l’ancien partenaire de Fabian Ruiz.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia est évalué à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais il faudra un montant plus important pour déloger l’ancien attaquant du Dinamo Batumi. Une tendance confirmée par son président Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis attend une « offre impossible à refuser »

Arrivé en juillet 2022 pour seulement 13 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia pourrait ne pas s’éterniser à Naples. Annoncé dans le viseur de plusieurs autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le natif de Tiflis pourrait faire l’objet d’une offre monstrueuse lors du prochain mercato estival.

D’ailleurs, c’est l’unique condition pour voir Kvaratskhelia quitter les rangs des Gli Azzurri, à en croire son président Aurelio De Laurentiis, qui précise que cette proposition doit lui être présentée. « L’offre impossible à refuser doit être faite à moi et non à lui », a déclaré le dirigeant italien, qui ajoute toutefois : « je veux prolonger son contrat, on va en parler bientôt. »

Le Paris SG est donc prévenu.