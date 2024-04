Le tacticien de Red Star, Habib Beye a fait des mises au point sur son avenir. Il a l’ambition d’entraîner un grand club européen. Il ouvre la porte à une arrivée au PSG.

Habib Beye assure la montée de Red Star en Ligue 2

En fin de contrat au Red Star, le coach sénégalais Habib Beye rêve d’entraîner une grande équipe. L’ancienne star sénégalaise a permis au Red Star d’être sacré Champion de France en National. Le club audonien monte en Ligue 2.

Habib Beye s’est prononcé sur son avenir. Il a indiqué qu’il rêve de diriger l’Olympique de Marseille. « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage, mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça », a déclaré le coach sénégalais au micro de RMC.

Habib Beye qui s'exprime sur son avenir et ses ambitions :



[@RMCsport]



April 20, 2024

Habib Beye est prêt à prendre la succession de Jean-Louis Gasset si les dirigeants du club phocéen lui formulent une offre. « Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », a-t-il poursuivi.

OFFICIEL : Le Red Star est champion de National !



Premier trophée en carrière d'entraîneur pour Habib Beye. April 26, 2024

Habib Beye prêt à rejoindre le PSG ?

Habib Beye ne ferme pas la porte à d’autres clubs. Il est ouvert à une arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain. « Entrainer le PSG ? C’est une question difficile à aborder. Il y a des clubs qui sont très difficiles de refuser. Ce n’est pas parce que tu as un attachement à l’OM que tu vas dire catégoriquement : Je ne peux pas entraîner le PSG », a lancé le sénégalais.

Le PSG n’a jamais évoqué d’intérêt pour Habib Beye. Le coach de Red Star suscite notamment l’intérêt du Stade de Reims. Mais si une offre du PSG tombe, Beye ne va pas hésiter. Il va rejoindre l’ogre parisien. « Déjà si un jour le PSG s’intéresse à mon profil, ce sera une très bonne nouvelle » a indiqué l’ancien défenseur marseillais.