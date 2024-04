Mercato OGC Nice : Un joueur important de Francesco Farioli veut claquer la porte

Francesco Farioli est concentré sur la fin de saison de l’OGC Nice, avec une place européenne en ligne de mire. Mais le technicien italien pourrait aborder la saison prochaine sans un de ses joueurs les plus importants.

OGC Nice : Francesco Farioli lui a donné sa chance, il l’a saisi

L’OGC Nice présente actuellement le meilleur bilan défensif de Ligue 1 avec 24 buts concédés avant la 31e journée. Une performance que les Aiglons doivent aussi en partie à leur gardien de but Marcin Bulka, un exemple de patience et d’abnégation, qui a eu sa chance avec Francesco Farioli. Arrivé au club en 2022, le Polonais devait d’abord jouer le rôle doublure de Kasper Schmeichel.

Avec le départ du gardien de but danois, Francesco Farioli a préféré lancer Marcin Bulka, au lieu d’aller encore chercher un autre gardien de but à signer. Le pari est gagné puisqu’au cours de cette saison, il a joué 29 matchs et a réussi à garder sa cage inviolée lors de 16 matchs. De quoi faire grimper sa valeur marchande à 18 millions d’euros et lui permettre d’obtenir sa première convocation en sélection nationale de la Pologne.

Marcin Bulka veut déjà partir

Auteur d’une très bonne saison dans les buts de l’OGC Nice, Marcin Bulka souhaiterait déjà quitter les Aiglons après s’être imposé comme numéro 1. Selon Foot Mercato, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain et de Chelsea est ouvert à un retour en Premier League dès cet été.

Bulka suscite en effet l’intérêt des clubs de la première moitié de la ligue avec de nombreuses équipes qui devraient recruter dans le département des gardiens de but à la fin de la saison. Cependant, après une bonne saison et avec un contrat qui court jusqu’en 2026, Bulka ne sera pas forcément bon marché. Les dirigeants des Aiglons se montreront exigeants.