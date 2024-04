Mbappé s’en va, le PSG tient son héros inattendu ! Enrique jubile

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux au PSG pour aller rejoindre le Real Madrid, Luis Enrique se réjouit d’avoir déjà trouvé son futur leader d’attaque.

Luis Enrique s’enflamme pour un buteur exceptionnel

Avant son déplacement en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, le mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à valider son titre de champion de France samedi soir face au Havre. Tenus en échec par le 16e de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique vont devoir patienter pour célébrer le douzième titre de Champion de France.

Une nouvelle fois et comme souvent ces dernières semaines, le sauveur a été Gonçalo Ramos, lui qui a égalisé dans les dernières secondes d’un joli coup de tête. Déjà contre le Stade Rennais et face à Clermont, l’attaquant de 22 ans avait enfilé ce même costume des Parisiens dans les ultimes minutes des rencontres.

Après un début de saison difficile, l’international portugais semble avoir retrouver de la confiance. Et forcément, son entraîneur Luis Enrique, qui commence à lui donner de plus en plus de temps de jeu, ne peut qu’être heureux pour la forme affichée par son numéro 9.

« Il est surprenant et on doit le souligner. Il faut le voir à l’entraînement pour savoir que quand vous avez besoin de lui, il répond présent. Son coup de tête est exceptionnel et nous permet d’arracher le match nul », a lancé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi. D’ailleurs, selon les dernières rumeurs autour du club de la capitale, Gonçalo Ramos a pris une sérieuse avance dans son duel à distance avec Randal Kolo Muani.

Gonçalo Ramos a convaincu le PSG de le garder

Goncalo RAMOS replaces Kylian MBAPPE of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football Club and Stade Rennais Football Club at Parc des Princes on February 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

En effet, d’après les dernières informations divulguées par PSG Inside Actus, Gonçalo Ramos aurait d’ores et déjà convaincu le staff du Paris Saint-Germain place pour la saison prochaine. Recruté pour 80 millions d’euros en provenance du Benfica Lisbonne, le compatriote de Danilo Pereira a tiré son épingle du jeu aux dépends de Randal Kolo Muani. Si bien que les dirigeants parisiens auraient décidé de le conserver la saison prochaine, tout comme le jeune Senny Mayulu.

« Senny Mayulu et Gonçalo Ramos ont tous deux renversé la tendance. Sauf demande du joueur, les deux resteront au Paris Saint-Germain suite aux dernières performances qu’ils ont montrées en match et à l’entraînement. Le coach compte sur eux la saison prochaine. D’ailleurs l’entraîneur a confirmé ce que je disais auparavant, le titi parisien va prolonger et signer son premier contrat professionnel », a indiqué le compte Twitter dédié au club de la capitale française.