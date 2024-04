AS Monaco : Adi Hütter secoue le vestiaire après la défaite face à l’OL

L’Olympique lyonnais s’est imposé face à l’AS Monaco le dimanche 28 avril 2024 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Le coach monégasque, Adi Hütter invite ses joueurs à rebondir face au Clermont Foot.

L’OL frappe l’AS Monaco

L’AS Monaco tombe au Groupama Stadium face à l’OL ce week-end à l’issue d’un match complètement fou. Après une belle série de 8 matchs sans défaite, le club de la Principauté est stoppé dans son élan par les Gones. Les hommes d’Adi Hütter ont remporté deux solides victoires contre des concurrents directs au podium. Ils ont battu le Stade Brestois lors de la 30e journée et le LOSC Lille à l’occasion du match en retard de la 29e journée. Le match face à l’Olympique Lyonnais était riche en intensité et en buts. Finalement, les hommes de Pierre Sage ont pris le dessus devant leurs supporters (3-2). Un succès précieux pendant cette fin de saison.

L’OL continue sa course vers une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Les Monégasques visent la deuxième place au classement. A la fin de la rencontre, Adi Hütter a salué la performance de l’équipe lyonnaise.

« D’abord, félicitations à Lyon, je pense qu’ils méritent cette victoire. En première période, on était très mauvais. En seconde, après les trois changements, on était bien meilleurs, mais on a quand même eu des difficultés à contrôler le match. J’avais l’impression qu’en seconde période, on pouvait gagner le match, mais on s’est trop ouvert. Et lorsqu’on fait le bilan, Lyon mérite de gagner », a réagi Adi Hütter.

Adi Hütter vise une fin de saison heureuse

Cette défaite face à l’OL n’empêche pas l’AS Monaco d’atteindre l’objectif fixé. Le club du Rocher prépare déjà la prochaine rencontre. Hütter vise toujours la Ligue des Champions. Le coach monégasque mobilise ses joueurs pour la concrétisation de ce rêve.

« On reste confiant pour la Ligue des Champions ? Bien sûr. On a encore notre destin entre nos mains. Aujourd’hui, ce n’était pas une bonne journée pour nous », a-t-il ajouté. L’AS Monaco va se relancer face à la lanterne rouge de la Ligue 1, le Clermont Foot le samedi prochain à l’occasion de la 32e journée.