AS Monaco : Adi Hütter lance un sérieux avertissement à ses concurrents

L’AS Monaco a remporté le derby face au LOSC Lille et prend provisoirement la deuxième place au classement à quatre journées de la fin du championnat. Adi Hütter dévoile l’objectif du club pendant cette fin de saison.

L’AS Monaco bat le LOSC Lille

Quelle équipe de l’AS Monaco ! Le club de la Principauté enchaîne six matchs sans défaite en Ligue 1. La machine monégasque balaie tout sur son passage. Le technicien du club, Adi Hütter et ses hommes ont remporté deux solides victoires d’affilée en championnat de France contre des concurrents directs. L’AS Monaco a battu le Stade Brestois (2-0) le dimanche 21 avril 2024 à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Les Rouge-et-Blanc ont infligé une défaite (0-1) au LOSC Lille pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. L’AS Monaco occupe confortablement la deuxième place au classement et est sur la bonne voie pour une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Avant ce choc face à Lille, Adi Hütter a indiqué que son équipe vise le podium. « On veut finir la saison à la 2e place, c’est notre grand objectif », a déclaré le coach monégasque.

🗣️ Adi Hütter à propos d'une éventuelle qualification en Ligue des Champions 🇪🇺 :



"On doit faire attention et respecter tous les adversaires qu'il nous reste. On est sur une bonne dynamique et on doit continuer comme ça"#ASMLOSC — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) April 24, 2024

Adi Hütter veut disputer la Ligue des Champions la saison prochaine

Après la victoire face aux Dogues, Adi Hütter a félicité ses joueurs pour leur détermination. « Félicitations à l’équipe, on mérite de gagner. C’était un très bon match avec deux très bonnes équipes en forme. J’ai beaucoup de respect pour Paulo Fonseca et Lille, c’était difficile, mais on les a battus dans ce choc, on est très content. C’était un très beau match », s’est réjoui le tacticien autrichien.

😍 La joie de Youssouf Fofana et Adi Hütter après la victoire !! #ASMLOSC pic.twitter.com/zxQGjd9Y4l — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 24, 2024

Adi Hütter a encore rappelé les ambitions du club monégasque. L’équipe ne va pas baisser pavillon pendant ce sprint final. Il a martelé que l’objectif est de terminer la saison à la deuxième place et valider le ticket pour la Ligue des Champions.

« On va continuer à performer et continuer ce travail d’équipe, car on sait que Brest et Lille ne vont pas abandonner. La LDC ? Ce qui est fait est fait, on doit faire attention, on respecte tout le monde, on veut terminer à la deuxième place », a-t-il ajouté. La bataille s’annonce féroce pour les quatre dernières journées de la Ligue 1.