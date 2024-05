RC Lens : Fin de saison pour Neil El Aynaoui ?

Le milieu de terrain du RC Lens, Neil El Aynaoui pourrait manquer le reste des matchs de la saison à cause d’une blessure.

Coup dur pour Neil El Aynaoui

Le milieu de terrain marocain, Neil El Aynaoui est touché au genou le week-end dernier lors du match entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de La Voix du Nord, la star marocaine sent de douleur au genou. Il a passé les examens médicaux. Les Sang et Or attendent les résultats de l’IRM. La source précise que les nouvelles ne seraient pas rassurantes. Neil El Aynaoui pourrait être forfait jusqu’à la fin de cette saison.

Le milieu de terrain a rejoint le RC Lens à l’été 2023 en provenance de l’ASNL. Sous ses nouvelles couleurs, la pépite développe tout son talent. Il est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe du technicien français, Franck Haise.

Sorti à Marseille sur une blessure qui laisse place au doute quant à sa fin de saison, Neil El Aynaoui est élu pour la 4e fois meilleur joueur du mois par nos internautes. Les résultats ici #Rclens :https://t.co/XIyyUWWdV5 pic.twitter.com/8wbe8KPLkk — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 1, 2024

Le RC Lens traverse un temps difficile

Le RC Lens enregistre cette mauvaise nouvelle pendant une période déjà difficile pour le club. Les hommes de Haise rencontrent des difficultés en championnat. Ils pointent à la 6e place au classement et risquent de ne pas disputer une compétition européenne la saison prochaine si les mauvais résultats continuent.

Malgré les revers enregistrés pendant ce sprint final, Franck Haise croit toujours à une qualification du club artésien pour une compétition européenne à la fin de cette campagne.

« On a notre destin entre nos mains dans une saison qui aura été terriblement difficile, ou compliquée. On va aller au bout. J’espère une fin heureuse, on l’aura mérité et on aura fait les efforts pour », a déclaré le coach lensois après la défaite face à l’OM.

Le RC Lens va affronter le FC Lorient vendredi prochain en ouverture de la 32e journée de Ligue 1.