AS Monaco : Ben Seghir parmi les meilleurs espoirs

À l’occasion de la 32e cérémonie des Trophées UNFP, qui se déroulera le 13 mai prochain, Eliesse Ben Seghir fait partie des nominés dans la catégorie meilleure espoir. De gros candidats seront face à lui pour ce trophée.

Ben Seghir est opposé à des jeunes monstres

Malgré une saison pas vraiment exceptionnelle, car ponctuée par de nombreuses blessures, dont plusieurs à la cuisse, le numéro 7 monégasque a joué un total de 11 matchs avec à son compteur un but et une passe décisive. Le jeune espoir français a tout de même réussi à montrer l’étendue de son potentiel durant l’exercice 2023/2024.

Ben Seghir fait partie d’une liste très qualitative où Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, Leny Yoro et Désiré Doué sont les quatre autres nominés à la conquête du trophée UNFP du meilleur espoir de la saison 2023-2024. Contrairement à Ben Seghir, ces joueurs font une saison plus que remarquable et se sont imposés dans leurs effectifs.

L’AS Monaco souvent mis à l’honneur

La nomination d’Eliesse Ben Seghir est la seule qui représente le club de la principauté au cours de cette saison 2023/2024. Actuellement 2e du championnat avec une bonne chance de jouer la Ligue des Champions l’année prochaine, le coach Adi Hütter ne fait pas partie des nominés pour le titre du meilleur entraîneur de la saison. Ce sont Luka Elsner, Luis Enrique, Franck Haise, Paulo Fonseca et Éric Roy qui sont candidats dans cette catégorie.

Malgré peu de nominations, Monaco a toujours fait partie des clubs qui ont des nominations depuis quelques années. Auparavant, Thierry Henry ou encore Patrice Evra avaient gagné le titre de meilleur espoir sous les couleurs rouge et blanche. Plus récemment, c’est Kylian Mbappé en 2017 et Aurélien Tchouaméni en 2021 qui ont remporté ce trophée.

Pour Eliesse Ben Seghir, il s’agit de sa deuxième nomination d’affilée au titre de meilleur espoir. Avec une moins bonne prestation que la saison passée, la pépite de Monaco ne devrait pas apporter le trophée sur le rocher.