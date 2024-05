Encore des incertitudes à Saint-Etienne pour le match contre Guingamp

L’AS Saint-Etienne n’est pas encore certaine de disposer de tout son effectif pour affronter Guingamp, samedi. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel, mercredi, à l’Etrat.

ASSE : Quatre absents à l’entraînement de mercredi

C’est à Guingamp que l’AS Saint-Etienne va tenter de prendre des points, samedi (19h), pour pouvoir rester à la 2e place de Ligue 2. Olivier Dall’Oglio et son équipe ont entamé leur préparation mardi, puis ils ont effectué leur deuxième entraînement de la semaine, mercredi, jour de fête du travail. Lors de cette séance ouverte au public, plusieurs joueurs étaient absents.

Evect en a dénombré quatre : Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit, Dylan Chambost, Mahmoud Bentayg. Touché contre le SM Caen, l’attaquant sénégalais n’est toujours pas situé exactement sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Il doit passer une IRM, ce jeudi, d’après les informations d’En Vert et Contre Tous, avant de connaître son sort.

Cafaro, Sissoko et Batubinsika en dehors du collectif

En plus de ces absents au Centre sportif Robert-Herbin, Mathieu Cafaro, Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika se sont entraînes en dehors du collectif. Ils se sont attachés au travail athlétique, notamment la course, selon le média spécialisé. Le premier a été touché au nez face à Caen, tandis que le deuxième est en reprise après une blessure au mollet.

D’après la précision du site internet regroupant une communauté de supporters de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant malien a travaillé individuellement avec ballon, en plus du footing, sous la houlette du staff médical. Ce qui bon signe pour son retour dans le groupe stéphanois.

Par ailleurs, la source a noté la présence de plusieurs jeunes joueurs : Marwan N’Zuzi, Beres Owusu, Jibril Othman, Antoine Gauthier, Ayman Aiki, Karim Cissé ou encore Mathis Amougou.