Impressionnant lors de la Coupe du Monde U17 en Indonésie, Mathis Amougou pourrait bientôt faire le grand saut dans l'effectif professionnel de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Mathis Amougou enfin lancé dans le grand bain en équipe première ?

La Coupe du Monde U17 s'est achevée avec le sacre de l'Allemagne au détriment de la France. Les Bleus ont réalisé une belle campagne mais n'ont pas été récompensés. Au-delà des performances collectives, un joueur a su se révéler par son potentiel et son talent. Il s'agit de Mathis Amougou, joueur de la réserve de l'AS Saint-Etienne. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a notamment impressionné en finale avec un but, portant son bilan statistique à deux réalisations pour la France. Depuis, il est présenté comme le digne successeur des Saliba, Fofana et Gouma. Son entraîneur à la réserve des Verts, Razik Nedder, est très admiratif du talent de Mathis Amougou. « Ce n'était pas loin d’être le meilleur joueur sur le terrain », dit-il.

Le milieu de terrain a récemment renouvelé son bail en prolongeant à l'ASSE jusqu'en 2026. Le voir en étant aussi performant n'a rien de surprenant pour Razik Nedder qui voit en lui une vitrine pour les Stéphanois. « ça montre qu’on sait faire avancer les garçons », s'est-il réjouit. Présenté comme le fer de lance de la formation chez les Verts, Mathis Amougou devrait très prochainement être lancé dans le grand bain en équipe professionnelle. Ceci dans un contexte où les Verts ont besoin de performer plus pour remonter la pente afin de continuer la lutte pour la montée.

Mathis Amougou sur les traces de William Saliba ou Wesley Fofana

Il est clair que l'AS Saint-Etienne a l'un des meilleurs centres de formation en France. Ils ont formé des joueurs comme William Saliba, aujourd'hui incontournable à Arsenal où il est devenu le patron du milieu de terrain. Quant à Wesley Fofana, il connaît malheureusement une progression en dents de scie avec des blessures à répétition. Il évolue maintenant à Chelsea après avoir enchaîné des saisons de haut niveau à Leicester. Pour Razik Nedder, Mathis Amougou a tout pour suivre leurs traces. « Je pense qu’il sera en capacité de jouer très tôt la Ligue des Champions comme peuvent le faire William Saliba, Wesley Fofana et Lucas Gourna », a-t-il assuré.