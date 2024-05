Le technicien du PSG, Luis Enrique retient son souffle et attend les résultats des examens médicaux du défenseur français Lucas Hernandez. Ce dernier a contracté une blessure face à Dortmund.

Coup dur pour Lucas Hernandez

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Paris Saint-Germain. L’ogre parisien s’est incliné face au Borussia Dortmund (1-0) lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions au Stade Signal Induna Park le mercredi 1er mai 2024.

Luis Enrique a également perdu un cadre. Le défenseur français, Lucas Hernandez a disputé cette rencontre, mais il est sorti sur blessure à la 42e minute de jeu. Il a ensuite cédé sa place à Lucas Beraldo.

Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l’international français. Selon les informations de Le Parisien, Lucas Hernandez pourrait souffrir d’une rupture des ligaments croisés.

Les premiers examens médicaux suscitent l’inquiétude. L’ancienne star du Bayern Munich va encore passer l’IRM. Si cette blessure se confirme, Hernandez sera indisponible pendant plusieurs semaines. Il ne pourra plus rejouer cette saison.

Lucas ne pourra non plus participer à l’Euro 2024 avec les Bleus. « Je n’ai aucune nouvelle de Lucas Hernandez. Ça n’a pas l’air très positif. Mais on va attendre que les docteurs l’analysent », a déclaré le coach parisien en conférence de presse après le match.

Le PSG se prépare pour le match retour

Le Borussia Dortmund s’est imposé devant ses supporters face au PSG grâce à un but de l’attaquant allemand Niclas Füllkrug en première période. Les Borussen prennent une avance sur cette double confrontation. Le match retour se déroulera au Parc des Princes le mardi prochain.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent maintenant se relever et renverser les Allemands à Paris et rejoindre la finale. Tout est encore possible.

Le technicien du PSG, Luis Enrique croit toujours à la qualification du club de la capitale française pour la finale de la Ligue des Champions.