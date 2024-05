Stade Brestois : Steve Mounié, une décision est prise pour son avenir

Alors qu’il n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, Steve Mounié a vu son entraîneur s’exprimer publiquement sur son cas. Pendant la conférence de presse avant la réception de Nantes ce samedi 4 mai, Eric Roy a pris la parole.

Eric Roy veut conserver son attaquant au Stade Brestois

Alors qu’il est actuellement parmi les prétendants au titre UNFP du meilleur entraîneur de la saison 2023/2024, Eric Roy a expliqué en quoi Steve Mounié était un joueur plus qu’important pour l’effectif breton et qu’il est exemplaire.

« J’ai une opinion assez claire, j’ai dit à Steve il y a un mois ou deux que, si ce n’est que de mon ressort, j’aimerais le garder avec nous. Il est important pour moi, pour le groupe, ce sera sa décision. Steve est aussi une référence importante pour nous sur le vestiaire ou sur le terrain. Il ne triche jamais, ce qu’il dégage est toujours sincère. »

Une fin de saison déterminante pour Steve Mounié

Beaucoup de situations pourraient encourager l’attaquant béninois à rester l’année prochaine avec les couleurs du SB29. Une qualification en Ligue des Champions amènerait sans doute Steve Mounié à rester, et le tacticien brestois en est conscient.

« Ce sera à lui de faire le bon choix. Dans sa situation, à son âge, le fait qu’il soit libre, le meilleur contrat possible n’est peut-être pas forcément à Brest. (…) « l’argent c’est toujours important, on n’oublie pas qu’on est des pros et que ça rentre en compte dans les décisions de carrière. Peut-être que notre fin de saison fera pencher la balance pour qu’il reste avec nous, on verra. »

En restant à Brest, l’attaquant de 29 ans aurait la garantie de jouer une Coupe d’Europe l’année prochaine dans un groupe qu’il connaît. Reste à voir s’il s’agira de la coupe aux grandes oreilles ou alors de ses petites sœurs.