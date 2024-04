Stade Brestois : Steve Mounié encore flou sur son avenir

Qualifié pour une compétition européenne la saison prochaine après sa victoire face au Stade Rennais, le Stade Brestois va-t-il convaincre Steve Mounié de prolonger ? L’attaquant béninois a fait le point sur son avenir.

Brest veut le prolonger

Dominant dans les airs, Steve Mounié a convaincu les Brestois et a reçu une offre de la part des dirigeants en février dernier. Pour cette saison, l’avant-centre de 29 ans est fortement utilisé par Eric Roy et a joué 29 matchs avec 6 buts en ligue 1. Performant dans son rôle de pivot avec ses qualités athlétiques et son sens du jeu, l’international béninois n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation de sa direction. Les résultats à venir pour la fin du championnat pourrait être déterminant pour le numéro 15 brestois.

Mounié veut jouer la Ligue des Champions

Libre le 30 juin prochain, Steve Mounié n’a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière. Toutefois, le natif de Parakou n’exclut pas forcément de rester à Brest si le club parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions et que l’UEFA autorise le Stade Brestois à disputer ses matchs à Francis Le Blé.

« Honnêtement, je n’ai toujours pas pris ma décision. Une qualification en Ligue des Champions sera importante, mais également le fait de jouer à Le Blé. L’UEFA n’accepte pas qu’il y ait plus de 5 000 supporters dans notre stade, ce qui est très dommage. En Ligue 1, il n’y a aucun problème, j’ai donc du mal à comprendre. Mais il y a des règles de l’UEFA et il faut s’y tenir. J’espère que l’on obtiendra une petite dérogation, car je pense que l’UEFA a intérêt à ce que l’on ait des stades pleins », a confié Mounié en zone mixte après le match contre Rennes.