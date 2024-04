OL : Un taulier de Lyon entrevoit la qualification pour la coupe d’Europe

Lyon s’est repositionné pour la 7e place, grâce à sa victoire sur Monaco (3-2) et entrevoit une qualification pour la coupe d’Europe. Selon un taulier lyonnais, ils le doivent à leurs supporters.

Lyon si proche d’une place européenne

Lyon a réussi un joli coup lors de la 31e journée de Ligue 1, dimanche, en s’imposant face à Monaco. Grâce à cette victoire, le club rhodanien est remonté d’une place au classement. Les Lyonnais sont désormais 8es, avec le même nombre de points (44) que Marseille, le 7e. Ils maintiennent également la pression sur le RC Lens, qui est 6e avec seulement 2 points d’avance. L’équipe de Pierre Sage est donc l’affût pour décrocher une qualification en coupe d’Europe.

Il faut rappeler que la 7e place donnera droit à une place en Ligue Europa Conférence, si le PSG remporte la Coupe de France face à Lyon, le 25 mai. En attendant de disputer cette finale, l’OL veut s’assurer d’être européen, en finissant dans le Top 7 de la Ligue 1, à l’issue de la 34e et dernière journée, le 19 mai.

Tolisso promet la qualification en coupe d’Europe aux supporters

Relancé dans la course pour une place en Coupe d’Europe, Corentin Tolisso estime que c’est un impératif pour Lyon d’être européen la saison prochaine. Surtout, après sa remontée extraordinaire, en partant de la dernière place en décembre 2023. « On peut rêver d’aller plus haut », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. On devait à nos supporters d’aller en finale de la Coupe de France. Après ce qu’on a vécu en début de saison, maintenant, on doit essayer de se qualifier pour une Coupe d’Europe pour eux ».

Le milieu de terrain assure que « ce serait vraiment exceptionnel et cela ferait plaisir à beaucoup de gens ». Notons que la remontée inespérée de Lyon a été possible, en partie, grâce au soutien indéfectible de ses supporters. Ils étaient plus de 55 000, dimanche soir au Groupama Stadium pour pousser les Gones à la victoire, contre Monaco. « Cette ambiance nous fait du bien et du mal à l’adversaire », a justement souligné Corentin Tolisso.