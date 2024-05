Mercato : Manchester United en passe de conclure un transfert à Lyon

Un transfert se profile à Lyon. Manchester United serait prêt à conclure un transfert avec le club rhodanien.

Lyon : Melvine Malard est parti pour rester à Manchester United ?

À un mois de l’ouverture officielle du mercato d’été, un transfert prend forme à Lyon. Melvine Malard (23 ans) devrait rester définitivement à Manchester United. Les dirigeants du club britannique sont disposés à lever l’option d’achat qui accompagne son prêt. L’annonce concernant l’avenir de l’attaquante de Lyon a été faite par de l’entraîneur de l’équipe féminine mancunienne, Marc Skinner.

« Si cela convient et fonctionne à la fois pour Melvine et Lyon et pour Manchester United, alors nous envisagerons de concrétiser le projet », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. Le technicien anglais a précisé ensuite que Manchester United assurera d’une évaluation claire de la situation de la joueuse, avant de lever l’option d’achat.

Marc Skinner sous le charme de Melvine Malard

Toutefois, il ne devrait pas avoir d’obstacle pour le transfert, car Marc Skinner est séduit par le profil de l’international Française (21 sélections, 6 buts). « J’ai été impressionné par Melvine, en particulier par son caractère. C’est quelqu’un de très bien. Dans le passé, Melvine a surtout joué sur le côté gauche à Lyon. Mais depuis que nous avons mis Melvine en N°9, j’ai l’impression qu’elle a cette touche de finisseuse », a-t-il apprécié.

Pour mémoire, Melvine Malard a démarré la saison à Lyon, avant de rejoindre Manchester United Women en septembre. Elle n’était pas assurée d’avoir du temps de jeu avec l’équipe de Sonia Bompastor. Avec l’équipe de Marc Skinner, elle a marqué 6 buts en 17 matchs disputés.