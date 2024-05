Mercato OM : Pablo Longoria lui prépare une offre, il répond cash

Au milieu de la saison relativement bonne de l’OM, quelques joueurs ont donné satisfaction à Pablo Longoria et devraient rester la saison prochaine. C’est le cas de Leonardo Balerdi, courtisé en Europe.

OM : Leonardo Balerdi, la belle satisfaction de Pablo Longoria

Ses débuts à l’Olympique de Marseille ont été compliqués et lui ont valu de nombreuses critiques. Leonardo Balerdi aurait même pu quitter le club plus tôt que prévu mais il est finalement resté au club pour s’imposer et gagner le respect du public marseillais.

Avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le défenseur central argentin est devenu l’un des hommes forts de la défense aux côtés de Chancel Mbemba. Reconnu pour son professionnalisme et son engagement, Balerdi est non seulement devenu un favori des fans, mais aussi un leader dans le vestiaire.

Sa capacité à motiver ses coéquipiers et à maintenir un niveau élevé de performance a été essentielle pour l’équipe tout au long de la saison. De quoi valoir toute l’admiration de Pablo Longoria, qui travaille à lui offrir une proposition de prolongation.

Leonardo Balerdi parti pour rester à l’OM ?

Lié au club phocéen jusqu’en 2026, le joueur de 25 ans ne manque pas de prétendants sur le marché. Leonardo Balerdi est notamment dans le viseur de l’Atletico Madrid et de Naples. Cependant, la direction de l’OM de Pablo Longoria semble déterminée à le conserver avec une prolongation de contrat de deux ans, assortie d’une augmentation salariale significative.

Cette offre reflète la volonté du club de stabiliser son effectif et de faire de Balerdi un pilier central de l’équipe pour les années à venir. L’Argentin même ne semble pas pressé de décider de son avenir, alors qu’il venait de disputer son dernier match de la saison au Vélodrome jeudi soir face à l’Atalanta en Ligue Europa. « Oui, oui, oui. Cette saison, c’est la dernière. La saison prochaine on verra. Maintenant je suis focus », a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen.