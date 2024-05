PSG. La folle promesse de Kylian Mbappé avant Dortmund

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a lancé un avertissement au Borussia Dortmund avant le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé envoie un message fort à Dortmund

L’ambiance change au PSG avant la rencontre face au Borussia Dortmund. Après la défaite (1-0) au match aller le mercredi 1er mai 2024 au Stade Signal Induna Park, le vestiaire parisien se prépare pour renverser la situation au Parc des Princes ce mardi soir.

Les hommes de Luis Enrique sont déterminés à rejoindre la finale de la Ligue des Champions. L’attaquant parisien, Kylian Mbappé a fait une grosse promesse aux supporters parisiens. Le PSG va remporter ce match et briser le rêve des Allemands.

« Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer et d’assister à un événement comme ça. J’ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J’ai entendu beaucoup de « il faut gagner » ! Et ils ont raison, il faut gagner ! », a déclaré le Bondynois lors de sa visite aux Champs-Élysées dimanche, dans le cadre de l’événement Victory Mode co-organisé par Nike et sa fondation Inspired By KM.

Critiqué au match aller pour sa performance, Mbappé promet de donner le meilleur de lui-même pour permettre au champion de France en titre de glaner le succès.

« C’est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale », a-t-il poursuivi.

L’objectif de Mbappé est clair : la qualification à l’issue de la rencontre. « On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », a ajouté le champion du monde 2018.

🚨 Paris est ultra confiant avant le retour contre Dortmund ❤️💙 :



Luis Enrique 🇪🇸 : « 𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿. »



Kylian Mbappé 🇫🇷 : « 𝗢𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘀𝘂̂𝗿𝘀 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝘃𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲. » pic.twitter.com/LZNUtoto78 — BeFootball (@_BeFootball) May 6, 2024

Le CUP annonce une forte mobilisation

Le PSG peut reproduire le même exploit comme face au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’ogre parisien peut compter sur son public. Le Collectif Ultras Paris (CUP) annonce une grande ambiance au Parc des Princes.

« Notre soutien sera sans faille et notre stade de légende sera un volcan qui galvanisera nos joueurs et terrifiera notre adversaire du soir, de l’avant-match jusqu’au coup de sifflet final, et ceci quel qu’en soit le score », a conclu le CUP.

L’attaquant parisien, Kylian Mbappé prévient le Borussia Dortmund avant le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.