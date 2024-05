Dall’Oglio livre les clés du match de Saint-Etienne contre Rodez

À un jour du choc entre l’AS Saint-Etienne et Rodez à Geoffroy-Guichard, Olivier Dall’Oglio a dévoilé les clés de l rencontre.

Saint-Etienne ne pense qu’à Rodez pour l’instant

Après avoir fait le point sur l’état de son groupe pour affronter Rodez AF, Olivier Dall’Oglio a donné un aperçu du match auquel l’AS Saint-Etienne doit s’attendre, vendredi (20h45). Il a dévoilé la consigne donnée à son équipe lors de la préparation de cette rencontre de l’avant dernière journée de Ligue 2. « La consigne de la semaine, c’était de ne penser qu’à Rodez. On n’a parlé que de tactique et de préparation », a-t-il indiqué.

L’ASSE joue à domicile et bénéficiera du soutien si déterminant de ses supporters. Toutefois, cela ne lui garantit pas forcément la victoire. Le club de l’Aveyron est dans le Forez pour faire un résultat. Quatrième au classement, l’équipe de Didier Santini veut fiinir à ce rang, ce qui est synonyme de qualification aux play-offs pour la montée en Ligue 1. Akim Abdallah, défenseur du club ruthénois, a justement laissé entendre cette semaine, que lui et ses coéquipiers seront à Geoffroy-Guichard « pour gagner ».

Olivier Dall’Oglio répond au défi de Rodez

Prévenu du défi de Rodez, Olivier Dall’Oglio compte sortir le grand jeu, afin de contourner le piège des Rouge et Jaune. « Nous allons rester sur notre schéma classique de préparation. Notre organisation fonctionne bien. Elle convient au staff et aux joueurs », a-t-il rassuré.

Pour finir, l’entraineur de Saint-Etienne a répondu au défi de Rodez. « On aura en face de nous une équipe qui va s’accrocher bec et ongles à sa 4e place. Mais on sera prêts et déterminés. Notre idée principale est de gagner le match. C’est obligatoire, il ne faut pas calculer. Nous sommes déterminés à finir deuxièmes », a-t-il déclaré.