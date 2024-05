Le RC Lens se rapproche d’une première signature estivale

Alors que Franck Haise et les Sang et Or sont concentrés sur leur fin de saison en Ligue 1, la direction a pris les devants. Le club est sur le point de signer une première recrue.

RC Lens : Du renfort en vue pour Franck Haise

Le Racing Club de Lens s’apprête à accueillir un nouveau visage dans son effectif défensif avec l’arrivée imminente de Sidi Bane, en provenance du BATE Borisov. L’entraîneur du club biélorusse a confirmé le départ de son jeune défenseur, qui est attendu pour renforcer la ligne arrière des Sang et Or. Il séjournerait même actuellement en France.

« Il a dû obtenir un visa (pour la France). De toute façon, il ne sera plus un joueur de l’équipe. D’autres joueront, il faut leur donner une chance de faire leurs preuves et de gagner en confiance », a déclaré Igor Kriushenko dans des propos rapportés par wiwsport.

Sidi Bane, un talent d’avenir

Âgé de seulement 20 ans, Sidi Bane a déjà fait ses preuves sur la scène internationale, attirant l’attention de plusieurs clubs européens. Sa valeur marchande est estimée à environ 200 000 euros. Une somme modique pour un joueur de son potentiel.

Le contrat de Bane avec le BATE Borisov se terminant en décembre 2024, le RC Lens a saisi l’opportunité de sécuriser ses services pour un montant avoisinant les 500 000 euros. Cette acquisition stratégique permet au club lensois de préparer l’avenir avec un joueur ayant une marge de progression considérable.

Prêt pour l’Europe

Bane, qui a déjà accumulé 45 matchs et inscrit 5 buts sous les couleurs du club le plus titré de Biélorussie, se dit prêt à relever de nouveaux défis. Le RC Lens, en pleine lutte pour l’Europe, voit en lui un atout pour les saisons à venir.

L’arrivée de Sidi Bane au RC Lens est un signe clair de l’ambition du club nordiste. Avec cette jeune recrue, Lens espère solidifier sa défense et continuer sur la voie du succès.